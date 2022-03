Některé směnárny v centru Prahy již začaly nabízet nákup hřiven za koruny

Některé směnárny v centru Prahy začaly nabízet nákup ukrajinské hřivny za české koruny v kurzu kolem 100 hřiven za 60 Kč. Vyplývá to ze středečního zjištění ve směnárnách. Ještě v pondělí si přitom ukrajinští uprchlíci v Česku prakticky nemohli směnit svoji hotovost v hřivnách za koruny. Možnosti směny byly ve směnárnách extrémně omezené a nevýhodné a v bankách nulové. Například jedna směnárna v Praze v pondělí vykupovala 100 hřiven za jednu korunu.

Například směnárny v Opletalově ulici a v ulici Politických vězňů ve středu nabízely kurz 100 hřiven za 60 korun. Směnárna v pasáži k Václavskému náměstí nabízela mírně nevýhodnější kurz 50 až 55 hřiven za 100 korun, a to podle objemu částky. "Musíme jim pomáhat. Ale měníme jen do 10 tisíc korun, je to velké riziko," řekl směnárník.

Podle středečních oficiálních kurzů Ukrajinské národní banky je cena jedné koruny stanovena na 1,35 hřivny. Za 100 hřiven by tudíž mělo být vypláceno 73,83 koruny.

"Velká část uprchlíků disponuje nemalými obnosy v hotovosti. Směnit je za české koruny však prakticky nemohou," uvedl v pondělí generální ředitel společnosti Comdata pro ČR Jan Nedělník. Důvodem, proč banky hřivny nepřijímají, byla podle něj obava z velkého kurzového rizika a celková nestabilita ukrajinské měny.

Upozornil tehdy na to, že směnárny v drtivé většině případů hřivny vůbec nevykupovaly. A pokud ano, nabízely pro Ukrajince zpravidla extrémně nevýhodné kurzy. Setkat se podle něj šlo i s extrémy jako ve směnárně na pražské Florenci, která ve středu 9. března podle něho vykupovala 100 hřiven za jednu korunu. Nákup 100 hřiven přitom nabízela za 80 korun českých.

Válečný konflikt na Ukrajině oslabil kurz ukrajinské hřivny proti téměř všem světovým měnám včetně české měny, což navzdory souběžnému oslabení koruny snižuje kupní sílu Ukrajinců v ČR.