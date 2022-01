Někteří nájemníci pražských magistrátních bytů si stěžují na sousedy

Někteří nájemníci bytů v majetku pražského magistrátu si stěžují na sousedy, kterým město v posledních letech pronajalo byty. Se stížnostmi se obrátili na kontrolní výbor městského zastupitelstva, který bod v úterý projednal. Radní Prahy pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) k tomu řekl, že bytový odbor se snaží stížnosti, které se k němu dostanou, co nejrychleji řešit.

Předsedkyně kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) uvedla, že se na výbor obrátili nájemníci městských domů v Řepích, Modřanech, Malešicích nebo na Střížkově. Stížnosti se podle ní týkají hluku, užívání drog, ale i agresivního chování ze strany některých nových nájemníků.

Zábranský k tomu řekl, že z předložených stížností se na bytový odbor dostaly jen dvě týkající se domu v Praze 10. Šlo podle něj o hluk způsobený dětmi ve dvou domácnostech, z nichž jedné magistrát neprodlouží smlouvu a druhou přesune do bytu v přízemí, kde hluk způsobovaný dětmi nebude vadit.

Radní dále uvedl, že si stojí za cílem přesouvat sociálně slabé rodiny z ubytoven do městských bytů. "Většina domácností to zvládne, nedělá žádné problémy, platí nájemné a začleňuje se do společnosti," řekl. Dodal, že případné problémy se odbor snaží hned řešit. "Když odbor bytového fondu zjistí, že dochází k porušování domovního řádu, tak se snažíme konat," potvrdil ředitel bytového odboru Josef Tunkl.

Udženija k tomu řekla, že stížnosti se v žádném případě netýkají jenom dupání dětí. "Vy vůbec nevíte, co se vám v těch domech děje," řekla směrem k Zábranskému. Dodala, že podle jejích informací mají zaměstnankyně jedné z magistrátem využívaných správních firem zakázáno chodit do jednoho z domů v Praze 14, protože tam byly nájemníky opakovaně napadeny. Zábranský řekl, že to nechá prověřit.

Udženija kritizovala také to, že běžní nájemníci musejí každý rok dokazovat příjmy do určité výše, a pokud si přivydělávají, můžou mít problém s prodloužením smlouvy. To je podle ní u bytů určených pro vybrané profese zbytečná šikana. "Když víme, že jsme byt pronajali paní učitelce nebo zaměstnanci dopravního podniku, tak asi tak nějak tušíme, v jakých intencích ty příjmy jsou," řekla a požádala Zábranského, aby zvážil zrušení povinnosti příjmy dokládat.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami bydlení. Magistrát podle nedávné analýzy městského Institutu plánování a rozvoje spravuje 7265 bytů, dalších 23 080 mají svěřeny městské části. Z celkového bytového fondu Prahy tak vlastní magistrát a radnice jen 4,5 procenta bytů, což je důsledek předchozích privatizací. Nynější vedení města deklarovalo, že byty již prodávat nechce, a naopak chce městský fond navyšovat.