Nekula oslovil řetězce, aby vysvětlily ceny cukru, který zdražil o 77 procent

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply a obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od září do prosince o 77 procent. Ministerstvo o tom ve středu informovalo v tiskové zprávě.

Nekula v dopise obchodní řetězce žádá, aby mu sdělily, kdy spotřebitelskou cenu sníží na odpovídající a rozumnou výši. "Rozhodně nechci zasahovat do volného tržního prostředí, ale přijde mi minimálně nemorální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí zdražování potravin a domácnosti si utahují opasky, supermarkety takto zvyšovaly své obchodní přirážky. Současnou situaci by nikdo neměl zneužívat k neúměrnému navyšování zisku," uvedl ministr.

Ministerstvo upozornilo na rozdílný růst cen výrobců a cen v obchodech. Podle ČSÚ byla průměrná cena průmyslových výrobců za jeden kilogram cukru loni v září 13,17 Kč. V prosinci stál kilogram 19,90 Kč, což je nárůst o 51 procent.

V obchodech byla průměrná cena za kilogram cukru krystal v září loňského roku 18,21 Kč. V prosinci stál již 32,23 Kč, což je o 77 procent více. Ministerstvo uvedlo, že ceny cukru výrazně ovlivnil růst nákladů na energie pro výrobce, kteří na podzim začali vyrábět z loňské sklizně.

Podle ministerstva současná průměrná spotřebitelská cena cukru překonala historická maxima, více než 30 Kč za kilogram cukr zatím v obchodech nestál. Dosavadní rekord bylo 26,1 Kč z roku 2004, uvedlo ministerstvo.