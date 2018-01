Němečtí politici chtějí přísněji kontrolovat věk uprchlíků

Případ patnáctiletého afghánského uprchlíka, který v německém Kandelnu ubodal stejně starou dívku, vyvolal v Německu debatu o důslednějších kontrolách věku migrantů. Afghánec totiž byl možná starší, než uváděl.

Tvrdí to alespoň otec dívky, která s afghánským mladíkem několik měsíců chodila. Poté, co se s ním rozešla, jí ale mladík v minulém týdnu při setkání v obchodě a následné hádce několikrát bodl nožem. Dívka na následky zranění zemřela. I když se zpráva o vraždě mladistvé dívky mladistvým uprchlíkem rychle rozšířila po celé Evropě, podle otce oběti Afghánec možná mladistvý vůbec není.

"Určitě mu nebylo pouze patnáct let. Doufáme, že vyšetřování prokáže jeho skutečný věk," uvedl pro deník Bild otec oběti. Některé německé noviny zároveň zveřejnily fotku afghánského mladíka (s páskou přes oči), na které údajně vypadá výrazně starší.

Ačkoliv vyšetřování vraždy je teprve v počátcích, začali někteří němečtí politici v souvislosti s tímto případem volat po systematických medicínských kontrolách věku běženců. Mladý Afghánec totiž přišel jako tisíce jiných migrantů loni do Německa bez doprovodu rodičů a bez dokladů. Kolik mu je let bylo možné zjistit pouze z jeho výpovědi, kterou nikdo neprověřoval. A to se některým německým politikům nelíbí.

"Musíme zavést přísná opatření pro prověřování skutečného medicínského věku u všech uprchlíků, u kterých existují pochybnosti, zda jsou skutečně dětmi," uvedl bavorský ministra vnitra Joachim Herrmann (CSU). Pro děti totiž v azylovém řízení platí trochu jiná, mírnější pravidla než pro dospělé. A pokud mladistvý spáchá trestný čin, hrozí mu oproti dospělému mnohem mírnější trest.

To je i případ afghánského mladíka. Jako patnáctiletému mu v případě odsouzení za vraždu hrozí maximálně desetiletý trest v nápravném zařízení pro mladistvé, pokud by se jednalo o dospělého, sazba by se ale mohla vyšplhat až na patnáct let.

"Pokud pochybujeme o skutečném věku migranta, musíme mít zákonnou možnost prověřit věk pomocí rentgenu a dalších lékařských metod," uvedl místopředseda německé CDU Thomas Strobl. Podobně se vyjádřili i někteří další politici napříč politickým spektrem.

Jenže prosazení návrhu na "zákonné kontroly věku běženců" zřejmě nebude vůbec jednoduché. Už dříve totiž třeba úřady v Hamburku a Berlíně posílaly některé "podezřelé" mladistvé na medicínské testy, při nichž lékaři ověřovali rentgenem například stáří kostí, stav vývoje pohlavních orgánů nebo stav zubů. Podle některých lékařů ale ani tyto odborné metody nemusí vést k určení skutečného věku běžence..

Another Murder of a 15 yr old German Girl by Afghan Muslim Refugee



The girl who was killed had filed charges days earlier accusing the Afghan teenager of harassing and threatening her after she broke up with himhttps://t.co/7b7UJumA4H - Ravi Kant (@LegalKant) 31. prosince 2017

"Takové vyšetření je složité, drahé a přitom zatížené nejistým výsledkem," uvedl prezident Německé lékařské komory Frank Ulrich Montgomery. Testy včetně rentgenu stojí německý rozpočet kolem 1500 eur (38 tisíc korun) a přitom nejsou dostatečným a hlavně právně-platným důkazem skutečného věku uprchlíka. Podle Montgomeryho dětští lékaři i psychiatři potvrzují, že útrapy během cesty, případně sexuální zneužívání, mohou vést k rychlejšímu stárnutí organismu, které medicína neumí odhalit. A z dítěte může vyšetření neprávem udělat dospělého.

Už dříve lékařská komora také upozorňovala na to, že "testy skutečného věku" mladistvých uprchlíků vyvolávají řadu sporných etických otázek. Rentgen by měl být například využíván pouze k určení zdravotních problémů pacienta, nikoliv k prověrce zdravých lidí. A podobně kontroverzní jsou podle komory z etického i medicínského hlediska nucené prohlídky pohlavních orgánů mladistvých.

Montgomery je proto přesvědčen, že když už by měli němečtí lékaři vyšetřovat skutečný věk uprchlíka, pak by to mělo být pouze a jen v případě, kdy mladistvý běžence bez dokladů spáchá trestný čin. "A to je třeba právě případ Afghánce z Kandelu," uvedl Montgomery. S předběžnými vyšetřeními těch uprchlíků, kteří vypadají starší, než sami uvádějí, ale zásadně nesouhlasí.

Některá německé média však upozorňují, že sousední Rakousko "testy věku" uzákonilo už přes osmi lety. Podle rakouských zákonů se musejí běženci podezřelí z falšování data narození povinně podrobit v případě nutnosti i lékařské prohlídce, včetně absolvování rentgenového vyšetření. A výsledek má právní platnost. Loni v Rakousku požádalo o azyl celkem 9331 uprchlíků, kteří sami sebe označili za mladistvé. V celkem 951 případech však úřady došly po přezkoumání věku k názoru, že se ve skutečnosti jde o dospělé osoby.