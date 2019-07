Neměnil bych nic, co jsem udělal, řekl po jednání Staněk

Řešení situace na ministerstvu kultury, které vzešlo ze schůzky na zámku v Lánech, je podle ministra Antonína Staňka (ČSSD) rozumné. Řekl to novinářům po jednání s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Zeman je připraven k 31. červenci vyhovět návrhu na odvolání Staňka, řekl po setkání novinářům Hamáček. Ve věci jeho nástupce vyčká Zeman na pondělní rozhodnutí předsednictva ČSSD. Podle Staňka je důležité, aby nový ministr mohl pokračovat v práci, kterou zahájil.

Staněk zopakoval, že jeho demise z poloviny května, kterou Zeman nepřijal, byla myšlena vážně. Prezident to podle něj uvedl i na jednání, což ministr ocenil, neboť se potvrdilo, že šlo skutečně o rozhodnutí hlavy státu demisi nepřijmout. Někteří jeho kolegové si podle Staňka mysleli, že ministr Zemana prosil o setrvání ve funkci.

Ministr by chtěl včas vědět, kdo bude jeho nástupcem, aby mu mohl předat materiály, které byly za jeho působení v úřadu zpracovány. Z tohoto pohledu je podle něj lhostejné, zda se po něm ministrem kultury stane místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který je kandidátem sociální demokracie, nebo někdo jiný. Rozhodnutí je podle Staňka na předsednictvu, které bude jednat v pondělí. "Budu na předsednictvu informovat o jednání s panem prezidentem a dám svou funkci k dispozici," řekl Staněk.

Šéf ČSSD Hamáček dříve hovořil o tom, že kvůli průtahům se Staňkovým odvoláním se Česká republika nachází na hraně ústavní krize. Podle Staňka o ústavní ani vládní krizi nejde. Taková situace by nastala, kdyby například došly peníze na důchody či provoz veřejných sociálních služeb, míní.

Kulturní bankomat

Ministr také uvedl, že by žádný ze svých kroků neměnil. "Já jsem do vrcholové politiky a na post ministra kultury nešel proto, abych si to odseděl a stal se ministrem nulových aktivit, byť se o mně hovořilo, že jsem neviditelný," řekl.

"Neudělal bych nic jinak, protože jsem přesvědčen, že kultura je oblast, která si zaslouží mimořádnou péči, a to zejména o veřejné prostředky, které jsou investovány," doplnil. Peníze v kultuře je podle Staňka důležité využívat efektivně, s péčí řádného hospodáře. "Ne si z ministerstva kultury dělat bankomat, jak to někteří dělají," dodal.

Podle Hamáčka platí, že kandidátem ČSSD na ministra zůstává Šmarda. Očekává, že to předsednictvo v pondělí potvrdí. Alternativou podle něj je, že širší vedení strany rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou. Zeman podle něj neřekl, zda bude rozhodnutí předsednictva respektovat.