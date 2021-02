Nemocní méně kontaktují lékaře a nenechávají se testovat, myslí si Babiš

Situace kolem epidemie koronaviru v Česku není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dobrá. Oproti jaru se podle něj změnil přístup lidí. Nemocní méně kontaktují lékaře a nenechávají se testovat, řekl v pátek Babiš před odletem do Maďarska. Bude tam se svým protějškem Viktorem Orbánem jednat o očkování či lécích proti covidu-19.

"My máme obrovské kapacity, ale co máme testovat, když nemáme indikované vlastně lidi," řekl premiér. Problém je podle něj v tom, že nemocní nehlásí svůj zdravotní stav či příznaky lékaři a čekají, až jim je nejhůř, a pak musí do nemocnice. "My musíme lidem hlavně vysvětlit, že oni musí hlídat svoje zdraví," dodal.

Lidé se mohou od 16. prosince bezplatně testovat antigenními testy. Původně jej mohli absolvovat jednou za pět dní, od pondělí se lhůta zkrátila na tři dny. Zájem o ně byl velký zejména v období Vánoc, kdy jejich počty přesahovaly 40 tisíc. V poslední době se podobně testuje vždy v pondělí, v ostatních pracovních dnech je to podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví kolem 30 tisíc. Testů PCR je v Česku v poslední době provedeno denně většinou také kolem 30 tisíc.

Vláda chce lidi k testování a trasování motivovat. V pondělí tripartita debatovala o bonusu 250 či 500 korun denně pro lidi v karanténě či o dočasném navýšení nemocenské pro všechny ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. Odbory jsou pro dočasný růst nemocenské, zaměstnavatelé s modely nesouhlasí. Návrh by měla vláda projednat v pondělí.

Premiér se v pátek nechtěl vyjadřovat ke zpřísnění opatření například v podobě zákazu pohybu lidí mimo kraj, to podle něj přísluší ministerstvu zdravotnictví. "Jde také o to, abychom ta opatření měli možnost vymáhat, a čekáme i na zákon ve Sněmovně, který předložil pan (ministr vnitra Jan) Hamáček, a to ještě neproběhlo," řekl předseda vláda. Situaci budeme analyzovat, není dobrá, budeme o tom diskutovat, další rada pro zdravotní rizika je v úterý, dodal.