Nemocnice budou potřebovat miliony korun pro více testů

K navýšení kapacit testování na covid-19 budou nemocnice v nově vznikající páteřní síti laboratoří potřebovat zhruba miliony korun na dovybavení přístroji. Další peníze by měly jít na platy zaměstnanců v laboratořích a materiál. Například ve Fakultní nemocnici Motol by nárůst testů na koronavirus ze současných 300 na tisíc za den zřejmě vedl k zastavení vyšetřování ostatních vzorků. Vyplývá to z informací zástupců nemocnic. Na současnou poptávku podle nich dosavadní kapacity testování stačí.

Páteřní síť laboratoří by měla mít podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) kapacitu zhruba 15 tisíc testů na covid-19 denně. V průměru by měla každá velká nemocnice koncem září zvládnout za den kolem tisíce testů. Nyní se jich dělá po celé ČR asi 4300 denně. Propočty nákladů na navýšení kapacity měli ředitelé nemocnic předat ministerstvu do dneška. Ministr již dříve uvedl, že počítá s částkou ve výši milionů až nižších desítek milionů korun.

"V podkladech, které jsme poskytli ministerstvu zdravotnictví, jsou vyčíslené zvýšené náklady ve výši cca 3,5 milionu korun. Zahrnují pouze částku za přístrojové vybavení bez výdajů na případné platy zaměstnanců laboratoří a spotřebovaný materiál," sdělila Lída Šimáčková z Fakultní nemocnice Motol. Peníze by podle ní nemocnice měla obdržet formou dotace.

Maximální kapacita laboratoří v Motole je teď 300 vzorků za den, testují se tam především pacienti nemocnice. Při zapojení více přístrojů a zdvojnásobení současného počtu zaměstnanců v laboratořích by se mohla kapacita navýšit na 500 testů, aniž by to mělo negativní dopad na provádění běžných vyšetření, řekla Šimáčková. Pokud by se počet testů zvýšil na tisíc za den, muselo by se podle ní zastavit vyšetřování ostatních nemocničních vzorků.

Dovybavit potřebuje také Pražská vinohradská fakultní nemocnice

Pražská vinohradská fakultní nemocnice je podle svého šéfa Petra Arenbergera schopná krátkodobě zvýšit kapacitu na tisíc vzorků denně již nyní. K dlouhodobějšímu udržení této hodnoty ale podle něj potřebuje dovybavit. "Záleží na požadavcích na množství vzorků vyšetřených za den - náklady se pohybují od nuly do cca jednoho milionu korun," uvedl ředitel. Částku v řádech milionů korun na přístroje či na platy k zajištění testování očekávají podle svých mluvčích také Thomayerova nemocnice v pražské Krči a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Pražská Nemocnice Na Homolce může podle mluvčí Jitky Mravinacové bez dovybavení a zvýšení personálních nákladů otestovat na covid-19 asi 200 vzorků za den. Momentálně se tam dělá do stovky testů denně pro potřeby nemocnice. Fakultní nemocnice Brno denně testuje na koronavirus zhruba 130 lidí za den. "Pokud by byla poptávka, jsme schopní to navýšit až na 500, což by si vyžádalo navýšení personálních nákladů i přístrojové techniky. Zatím ale ta poptávka není," řekl mluvčí Pavel Žára.

"Pro IKEM zůstávají prozatím stejná pravidla z počátku letošního roku," sdělila mluvčí nemocnice Markéta Šenkýřová. Zařízení tak bude nadále testovat pouze vlastní pacienty a své zaměstnance. Důvodem je podle mluvčí hlavně specifičnost IKEM, který se specializuje na transplantace, a má tedy vysoce senzitivní pacienty. Do systému páteřní sítě testování na covid-19 se nezapojí ani Nemocnice Na Františku, doplnila její mluvčí Lucie Krausová.