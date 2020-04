Nemocnice v Brně přišla kvůli hackrům o desítky milionů

Fakultní nemocnici Brno vznikla při březnovém kybernetickém útoku škoda v desítkách milionů korun. Novinářům to řekl ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba. Nemocnice přišla například o některá administrativní a ekonomická data nebo o internetový objednávkový systém u dárců krve. Objednala nový, fungovat by měl do dvou týdnů.

Nemocnice se stala terčem útoku 13. března, podle ředitele Jaroslava Štěrby už jede naplno. "Některé systémy nejsou tak uživatelsky přátelské a rychlé, jedou na omezený počet serverů, ale postupně je zapojujeme," uvedl Štěrba.

Primářka transfuzního oddělení Hana Lejdarová uvedla, že odběry krve klesly zpočátku zhruba na polovinu, nyní se dostaly asi na 70 procent normální situace. Denně za normálního stavu nemocnice i s dalšími pracovišti provedla asi 180 odběrů, v Brně asi 120.

Nemocnice se snaží dárce informovat o aktuální situaci. "Nyní bohužel nemáme k dispozici objednávací nástroj než telefonicky. Náš internetový objednávací systém nepřežil ten kybernetický útok. Byla odeslaná objednávka na nový, mohl by fungovat v horizontu deseti dnů," uvedla Lejdarová.

Podle Štěrby se ztratila některá administrativní a ekonomická data. Data pacientů ale nemocnice má, podařilo se obnovit i historii e-mailové komunikace. Bližší informace k útoku Štěrba nechtěl říct a odkázal na policii a Krajské státní zastupitelství v Brně, které situaci dozoruje. Státní zastupitelství zatím bližší informace neposkytuje stejně jako Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který se situací zabýval. Úřad ve čtvrtek také upozornil, že by se v brzké době mohly stát kybernetické útoky na více cílů včetně nemocnic.