Nemocnice žádají až stovky milionů korun na odměny pro zdravotníky

O dotace ve výši desítek až stovek milionů korun žádají nemocnice na odměny pro své zaměstnance, kteří pracovali na jaře v době pandemie koronaviru. Vyplynulo to z ankety mezi zástupci nemocnic. Ze státního rozpočtu bylo na odměny vyhrazeno 11,2 miliardy korun a ministerstvo zdravotnictví přijímá žádosti o ně do soboty. Zdravotníci v nemocnicích akutní a lůžkové péče mají podle rozhodnutí vlády dostat za období od března do května 75 tisíc korun, pokud mají celý úvazek. Ostatním pracovníkům náleží odměna 30 tisíc korun.

Například Krajská zdravotní (KZ), která v Ústeckém kraji spravuje pět nemocnic, žádá o maximální dotaci, která pro ni byla na odměny určena, a to zhruba 524 milionů korun. Zástupci společnosti to uvedli v tiskové zprávě.

O podobnou částku požádal i Jihomoravský kraj jako zřizovatel devíti nemocnic a záchranné služby. Z toho 400 milionů je pro nemocnice a peníze mají být asi pro 5500 lidí. "Záchranná služba peníze na odměny už dostala, nemocnice je dostanou v říjnu," řekl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně podala požadavek na 213 milionů korun. Odměna bude zaměstnancům krácena podle výše úvazku a počtu odpracovaných hodin i přítomnosti na pracovišti například s ohledem na čerpání dovolené nebo pracovní neschopnost, uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

O stovky milionů žádá také Fakultní nemocnice Hradec Králové a odměny budou směřovat zhruba k 5300 zaměstnancům. Nemocnice žádost odešle v pátek, uvedl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Ostravská nemocnice žádá o více než čtvrt milionu

Ostravská fakultní nemocnice podklady pro dotace pošle v sobotu. Podle odhadu, který se bude v pátek zpřesňovat, bude žádat o 278 milionů Kč pro 4200 zaměstnanců, uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Liberecká krajská nemocnice žádá 213,5 milionu korun řádově pro 3000 lidí. Její mluvčí Václav Řičář řekl, že odměny jsou určeny pro všechny zaměstnance, kteří pro nemocnici v daném období pracovali, tedy i pro ty, kteří pro ni už nepracují.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně požádala o 164 milionů korun pro 2592 zaměstnanců, řekl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant. O 50 milionů nižší je žádost o dotaci, kterou státu směřuje Karlovarská krajská nemocnice (KKN), kam spadá nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Podle mluvčího Vladislava Podrackého jsou odměny určeny pro 1922 zaměstnanců.

Nemocnice Plzeňského kraje, která zastřešuje krajem zřizované nemocnice, požádala podle mluvčího Jiřího Kokošky o více než 100 milionů. "Po odečtení povinných odvodů si částku rozdělí zhruba 1900 zaměstnanců všech šesti krajských nemocnic," řekl. Fakultní nemocnice Plzeň odeslala na ministerstvo zdravotnictví žádost o příspěvek na odměny téměř pro 5000 zaměstnanců ve výši přes 332 milionů. "Částka je včetně odvodů zaměstnavatele," uvedla na dotaz mluvčí Gabriela Levorová.

Kolem 80 milionů korun požadují na odměny podle mluvčích Krajská nemocnice v Příbrami nebo krajem zřizovaná nemocnice v Novém Městě na Moravě. O poskytnutí dotace požádala rovněž společnost AGEL Středomoravská nemocniční. Částku ale nesdělila. "Žádost byla podána pro všechny zaměstnance, kteří na dotaci mají nárok," řekla Radka Miloševská ze společnosti, která provozuje krajské nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku.