Nemožnost výpovědi nájmu přinese víc škody než užitku

Opatření, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku koronavirové krize není schopen platit své závazky, přinese víc škody než užitku. Je to nesystémový krok, uvedli oslovení analytici. Stát podle nich jen přenesl problémy na pronajímatele, kteří si na nemovitost často vzali úvěr. Očekávají velké množství žalob a možné zamrznutí trhu s nájemním bydlením.

Sněmovna ve středu schválila vládní návrh, podle něhož nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Tyto lhůty Sněmovna zkrátila. Vláda původně navrhovala lhůtu na neplacení nájemného do konce září a ochranou lhůtu do konce května 2021.

"Zmrazení výpovědi neplatičům je opatřením, které přinese víc škody než užitku. Všichni pronajímatelé bytů vědí, jakým problémem je dostat neplatícího nájemníka z bytu i bez jeho dodatečné ochrany. Nové opatření může způsobit zamrznutí trhu s nájemními byty. Pronajímatelé budou požadovat od nových nájemníků vyšší kauce a nájemné předem, na což zájemci o pronájem často nebudou mít," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Druhým představitelným důsledkem podle něj mohou být žaloby pronajímatelů na stát.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka vláda přenesla problém platební neschopnosti z nájemníků na pronajímatele, rozhodně ho však nevyřešila. "Návrh zákona předpokládá, že pronajímatelé vlastní pronajímané nemovitosti, a proto jsou méně zranitelní než nájemníci. Mnoho pronajímatelů však financovalo své nemovitosti z úvěrů, takže když jim nepřijde platba nájemného, dostanou se do problémů," doplnil Křeček. Podle něj je tedy zřejmé, že návrh zákona některým lidem pomáhá, ale jiným zas škodí. Jak dále uvedl, zároveň bude těžké rozpoznat, kdy se nájemníci opravdu dostanou do problémů a kdy jen budou chtít využít vzniklé situace. "U neplacení nájemného není dořešeno, jak se budou úroky či smluvní pokuty řešit. To vytváří nejistotu na straně pronajímatelů i nájemníků," podotkl Křeček.

Analytik ČSOB Petr Dufek uvedl, že opatření v podstatě znamená bezúročný úvěr, který musí majitel bytů poskytnout nájemníkovi na požádání. Problém případně zhoršené finanční situace nájemníků se tak jednoznačně přesouvá na pronajímatele. "Je to přece jen nesystémové a pro pronajímatele to znamená zvýšení rizika, protože nikde není psáno, že se finanční situace nájemníka automaticky do července zlepší. Původně navrženou ochrannou lhůtu do května 2021 si v podstatě ani nedokážu přestavit, i když chápu, že si nájemníci zaslouží v těchto časech zvýšenou ochranu, avšak nikoliv befelem na úkor někoho dalšího," sdělil Dufek.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň považuje za důležité zkrácení původních termínů. "Dlouhodobá opatření zvyšují i pravděpodobnost, že v nich vláda setrvá. To by ale nakonec mohlo způsobit více lidských obětí ekonomické situace, než kolik si jich vyžádá virus," dodal Bartoň.