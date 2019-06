Není co řešit, řekla Benešová ke střetu zájmů Babiše

16:05

"Premiéra o podání kompetenční žaloby vůči Miloši Zemanovi nepožádáme. Strana se na tom nedohodla," otočil Jan Hamáček. Jeho původní slova byla prý dezinterpretována. "Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit," řekl předseda sociální demokracie.