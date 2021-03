Není pravda, že zaměstnavatelé nevyžadují maturitu, hlásí Svaz průmysu

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně nesouhlasí s návrhem premiéra Andreje Babiše (ANO) na úřední maturitu v letošním roce. Podle svazu není pravda, že zaměstnavatelé maturitu nevyžadují, někteří by úřední maturitu nemuseli uznávat jako plnohodnotnou. Řekla to viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková. Proti úřední maturitě jsou i rektoři vysokých škol, řekl předseda České konference rektorů Petr Sklenička.

Premiér minulý týden přišel s nápadem, že by letos maturanti mohli dostat známky podle průměru za celé své studium, a získat tak takzvanou úřední maturitu. Zaměstnavatelé podle jeho vlastních zkušeností maturitu nekladou na první místo a studentům by to pomohlo zvládnout napětí kvůli epidemii covidu-19, řekl.

Svaz průmyslu je ale proti. "Přestože chápeme složitost současné situace, zavedení úřední maturity nepodporujeme, protože by mohla diskriminovat letošní držitele maturity oproti maturantům z jiných ročníků," uvedla Jabůrková. Maturita je podle ní pro zaměstnavatele ověřením dosažených znalostí, protože váha známek i kvalita výuky v jednotlivých školách se liší. V případě nejasností s letošní maturitou by podle svazu mohly firmy dávat absolventům mzdy jako lidem se základním vzděláním.

Jabůrková podotkla, že návrh na úřední maturity se zaměstnavatelskými svazy nikdo nekonzultoval. Od začátku pandemie se podle ní výuka na dálku ve školách velmi zlepšila, takže pro zvládnutí maturit podle svazu stačí úprava zkoušek, jak to plánuje ministerstvo školství. Za schůdnou označila i možnost, že by žáci, kteří se na květnovou maturitu necítí, získali osvědčení o absolvování středního vzdělávání v daném oboru a měli možnost si maturitu bez dalších podmínek dodělat do pěti let.

Vysoké školy podporují podle Skleničky k úředním maturitám odmítavé stanovisko středoškolských asociací. "Dovedeme si představit, že (maturity) nebudou zcela stoprocentní a kompletní, jak jsme zvyklí, když není nouzový stav, ale určité prvky maturit musí zůstat zachovány. Na tom se shodujeme," řekl.

Otevřený dopis premiérovi proti úředním maturitám podepsali zástupci Asociace ředitelů gymnázií, Unie školských asociací CZESHA, Sdružení učňovských škol, Asociace ředitelů základních škol, Asociace zdravotnických škol ČR, Asociace obchodních akademií České republiky, z.s. a Asociace ředitelů hotelových škol. Upozornili v něm na to, že distanční vzdělávání je od loňského září povinné, a pokud se řádně nekonalo, měli studenti usilovat o nápravu u ředitelů či zřizovatelů škol nebo u České školní inspekce. Studenti by se měli učit překážky překonávat, nikoli obcházet, a proto by se zkoušky měly jen upravit, shodli se zástupci škol.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v pondělí řekl, že sociálně demokratičtí ministři budou ve vládě postupovat podle doporučení ministerstva školství. Rozhodnutí o podobě maturit má být podle Hamáčka odborné. Proti návrhu premiéra se na sociálních sítích vyjádřili také například poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN) nebo náměstek hejtmana a lídr jihočeské TOP 09 v podzimních sněmovních volbách Pavel Klíma.