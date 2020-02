Neodpustitelné! Merkelová tepala podporu krajně pravicové AfD

Volba durynského ministerského předsedy, pro něhož ve středu hlasovali křesťanští i svobodní demokraté spolu s politiky Alternativy pro Německo (AfD), je podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) neodpustitelná. CDU se na takové vládě podílet nesmí, zdůraznila šéfka německé vlády při návštěvě Jihoafrické republiky. Poznamenala také, že středa byla špatným dnem pro demokracii.

Politik svobodných demokratů (FDP) Thomas Kemmerich byl ve středu o jediný hlas překvapivě zvolen ministerským předsedou východoněmeckého Durynska. Stal se tak prvním premiérem některé z německých spolkových zemích, který uspěl i díky hlasům pravicově populistické až extremistické AfD. To vzbudilo bouřlivé reakce a kritikou dnes nešetřila ani Merkelová.

"Byl to špatný den pro demokracii. Byl to den rozchodu s hodnotami a přesvědčením CDU," uvedla šéfka německé vlády, která v čele křesťanských demokratů stála 18 let. Dosahovat parlamentních většin s AfD podle ní není možné. Výsledky středečního hlasování musí být podle ní "vzaty zpět".

Nynější šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová je pro to, aby se v Durynsku uskutečnily předčasné volby.