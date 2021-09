Neplánujeme, že by se na covid-19 testovali i očkovaní, uvedl Vojtěch

S povinným testováním lidí, kteří jsou proti covidu-19 očkovaní, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nepočítá. Pravděpodobnost, že se nakazí nebo virus přenesou na někoho dalšího, je podle něj násobně nižší. Reagoval tak na informaci serveru Seznam Zprávy, podle kterého tuto možnost při výrazném zhoršení epidemické situace připustil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Plně očkovaných je nyní 5,8 milionu lidí.

Potvrzení o bezinfekčnosti lidé potřebují například pro účast na kulturních nebo sportovních hromadných akcích, vyžaduje se také pro vstup do některých provozoven, například do bazénu či ke kadeřníkovi. Oficiálně by ho lidé měli mít i pro návštěvu restaurace, jejich provozovatelé je ale nemusejí kontrolovat.

"Politika, že netestujeme očkované, bude zachována," řekl k tomu Vojtěch. Podle něj i mezinárodní data ukazují, že pravděpodobnost, že očkovaný člověk se nakazí nebo virus přenese na dalšího je mnohonásobně nižší než u neočkovaných.

Dušek se k testování vyjádřil v debatě o očkování, kterou pořádala Ostravská univerzita. Připustil ho i děkan tamní lékařské fakulty, epidemiolog Rastislav Maďar.

"To je vážná otázka, v tuto chvíli se opravdu očkovaní netestují, je to doporučení hlavní hygieničky a panelu expertů-epidemiologů. V tom letním období to není špatné, ale je otázka, co se stane v tom období podzimním. Sledujme, jak k tomu přistupují okolní státy, které už zažívají podzimní vlnu, je tam určitý fázový posun," uvedl podle Seznam Zpráv Dušek.

Poukázal na situaci v Rakousku, kde je v posledním týdnu v průměru přes 2000 nově diagnostikovaných případů denně a podle šéfa ÚZIS i "řádově více" lidí než v ČR je hospitalizovaných. Podle některých odborníků je ale Česko paradoxně v lepší situaci než okolní státy díky "promořenosti", tedy tomu, že už téměř 1,7 milionu lidí nákazu prodělalo.