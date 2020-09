Neplatiči pokut za přestupky by mohli přijít o část dávek.

Chudší lidé, kteří páchají přestupky a neplatí za ně postihy, by mohli přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly. Předpokládá to celkový pozměňovací návrh Jana Bauera (ODS) ke starší předloze občanských demokratů, podle níž by lidé po spáchání tří závažných přestupků o dávky v hmotné nouzi na čtvrt roku přišli.

Nový návrh vychází podle Bauera z doporučení vlády ANO a ČSSD k dřívější novele opoziční ODS. Mohl by být podle něho efektivnější a navíc mít větší výchovný účinek. "Uložené pokuty jsou totiž od osob, na které je návrh zaměřen, prakticky nevymahatelné," sdělil Bauer.

Pozměňovací návrh podpořilo tento týden 11 ze 14 přítomných členů sněmovního sociálního výboru. Výbor doporučil plénu novelu ODS v novém znění schválit.

Úřady by podle návrhu snížily dávky na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o dítě, které by spočívalo v neomluveném zameškání školní docházky nad 100 hodin za pololetí. O část dávek by přišli také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a diskoték.

Nezaplacené pokuty by obecní úřady oznamovaly úřadům práce, které dávky vyplácejí. Informační povinnost by podle návrhu ale měly až v případě tří neuhrazených postihů za poslední rok. Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.

Předloha je nyní před druhým sněmovním čtením. Pokud by byla schválena, nabyla by účinnosti od příštího roku.