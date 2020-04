Neproveditelné nápady, zpražil premiéra Babiše ministr školství.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) odmítl nápady premiéra Andreje Babiše (ANO), jak co nejdříve umožnit návrat dětí do škol. Například metrové rozestupy ve třídách jsou podle ministra školství "neproveditelné".

Babiš o uvolnění omezujících opatření kvůli koronaviru hovořil pro deník Blesk. Řekl, že by se školy měly začít otvírat postupně, nejprve školky a první stupeň základních škol. Podle něj k tomu bude třeba přijmout určitá ochranná opatření, například zajistit alespoň metrové rozestupy mezi žáky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtečním Duelu Jaromíra Soukupa na TV Barrandov uvedl, že školy by se v případě příznivého vývoje mohly otevírat na přelomu května a června. Cílem je, aby se stihly maturity a další klíčové testy.

Jenže premiéra Babiše dnes opravil ministr školství Plaga. Ten doslova označil Babišovy návrhy jako v praxi neproveditelné. "Co se týká metrových rozestupů, to je na našich školách neproveditelné. A co se týká rozfázování hodin menších skupinek, tak to si neumím na našich školách představit," řekl Plaga. V tom jej podpořil také předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Ministr také dodal, že školy budou muset po otevření zvýšit hygienická opatření, například používat dezinfekci.

Pokud jde o otevření škol, Plaga potvrdil termíny, které naznačoval ministr zdravotnictví Vojtěch. "Pokud se potvrdí ty prognózy, tak to vypadá, že školy by se mohly otevřít v polovině května," řekl ministr. Nadále pak platí, že s prodloužením letošního školního roku do letních prázdnin se nepočítá. "Protože výuka dál pokračuje. Byť v naprosto nestandardních podmínkách a s většími či menšími obtížemi," uzavřel ministr školství.