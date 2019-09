Nestabilní podzemí na pražské Letné. Hrozí, že se zhroutí

Statika podzemí bývalého Stalinova pomníku na Letné je ve špatném stavu a na některých místech hrozí jeho zhroucení. Je proto nutné provizorně podepřít střechu stavby, která zároveň tvoří letenskou vyhlídku s metronomem. Vyplývá to z posudku, který si nechal vypracovat magistrát. Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) se nyní město obrátí na stavební úřad Prahy 7, který rozhodne o dalším postupu.

Náhlé zřícení části konstrukce může být podle posudku způsobeno "... nahromaděním většího množství lidí, zatížením sněhem nebo jakýmkoliv statickým nebo dynamickým impulzem". Špatný stav je způsoben dlouhodobým zatékáním. Posudek dále uvádí, že odhad nákladů na provizorní podepření stropu podzemní stavby je sedm milionů korun.

Alternativou by bylo zamezit lidem přístup do oblasti metronomu, která je nicméně oblíbenou atrakcí pro Pražany i turisty a město nechce omezovat pohyb v Letenských sadech. Podle Chabra zároveň ani dost dobře nelze monitorovat oblast 24 hodin v kuse tak, aby se do ní nikdo nedostal.

"My jsme sice vlastník, ale návrh opatření, jeho schválení a průběh má určovat stavební úřad," vysvětlil radní. Dodal, že se na úřad ihned obrátí, a pokud by schválil podepření stavby, bylo možné je uskutečnit v horizontu týdnů. Následovala by další měření a velká zatěžovací zkouška podobná těm, které se dělají na pražských mostech.

Co bude s podzemím bývalého pomníku dál, zatím není jasné, vedení města o tom podle Chabra bude jednat. "Myslím si, že jsme schopni objekt zasanovat minimálně po dobu jednoho roku, abychom měli čas připravit nějaké další řešení," řekl. V minulosti město zvažovalo v podzemí vybudovat kulturní prostory, Praha 7 i odbory magistrátu se však podle Chabra staví proti záměrům, které by mohly znamenat větší dopravu v klidové zóně letenských sadů. Kompletní oprava podzemí by podle radního vyšla na stovky milionů korun.

Minulé vedení Prahy plánovalo v podzemí vybudovat galerii. Nynější vedení to zamítlo. Zástupci Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) po volbách navrhovali vybudovat v něm muzeum totalitních režimů. Ani tento záměr město neschválilo, nelíbil se zejména zástupcům Prahy Sobě, jejímž lídrem je starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Jeden z nejbizarnějších evropských komunistických monumentů byl po šestileté výstavbě odhalen v roce 1955, kdy se éra uctívání sovětského vůdce, který zemřel v roce 1953, blížila ke konci. V únoru 1956 Stalinův nástupce Nikita Chruščov na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odsoudil kult Stalinovy osobnosti. I přesto pražští komunisté o odstranění 22 metrů vysokého pomníku rozhodli až začátkem 60. let.

Počátkem 90. let se v prostorách uvnitř podstavce konaly kulturní akce. Největší byla výstava Totalitní zóna, během níž začalo z útrob pomníku zprvu pirátsky vysílat Radio 1, tehdy jako Radio Stalin.