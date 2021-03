Netradiční čtení k MDŽ: příběh bezdomovkyně s dobrým koncem

Před třemi lety začala Armáda spásy v rámci služby terénního programu pomáhat osmačtyřicetileté paní Žanetě, která v tu dobu žila ve stanu za jedním obchodním centrem v Ostravě. Příběh má dobrý konec.

Žaneta to v životě neměla jednoduché. Jako dospívající propadla užívání drog a závislosti na alkoholu, což se podepsalo jak na vztazích v rodině, tak na těch partnerských. "Měla dvě životní lásky, obě však skončily hrubým fyzickým násilím," říká Lucie Návratová, sociální terénní pracovnice Armády spásy.

Paní Žaneta opakovaně prošla léčbou závislosti, která nikdy neměla dlouhotrvající efekt. Přidaly se zdravotní problémy a začala pobírat invalidní důchod, který ale nebyl nijak vysoký. Bydlela na jedné z ubytoven, ale jelikož nedoložila na důchodové oddělení aktuální zprávy o svém zdravotním stavu, byla jí výplata důchodu pozastavena, a ona tak neměla na zaplacení ubytovny.

Cesta k normálnímu životu

Terénní pracovníci Žanetu navštěvovali 1,5 roku na místě, kde přespávala se svou fenkou Bellou. "Byl to jediný živý tvor, o němž věděla, že jí neublíží a neopustí. Postupně jsme si k ní nacházeli cestu, nejprve přes materiální pomoc pro ni i Bellu - z projektu Člověk bez domova a pes -, následně přes sociální poradenství a doprovázení do institucí," popisuje Lucie Návratová.

Díky pomoci sociálních pracovníků si paní Žaneta vybavila nový občanský průkaz, ve spolupráci s Ordinací pro chudé řešila svůj zdravotní stav a následně se podařilo i obnovit výplatu invalidního důchodu.

"Začali jsme pracovat na motivaci paní Žanety k návratu do bydlení. Dlouhé měsíce trvalo, než se v Žanetě něco zlomilo a řekla si, že již ve stanu žít nechce. Pak už to šlo poměrně rychle. Požádala městský obvod o sociální byt a prošla užším výběrem do dalšího kola. Nepochybovali jsme, že by paní Žaneta návrat k 'normálnímu životu' nezvládla, proto jsme jí bez váhání dali kladné doporučení, aby se zvýšila šance, že skutečně vyberou ji. A tak se také stalo a Žaneta s Bellou již nebyly bez domova. Tím naše spolupráce v červnu roku 2020 skončila," doplňuje Návratová.

Děkuji, že jste to nevzdali

Před pár dny se paní Žaneta objevila v zázemí sociální služby pro muže a ženy bez domova Adelante v Ostravě. Přišla poděkovat: "Víte, jsem ráda, že jste to se mnou tehdy v tom stanu nevzdali. Opakovali jste mi, že takhle žít nemusím. A vím, že mi trvalo to pochopit."

A dobrých zpráv bylo ještě víc. Město Žanetě prodloužilo smlouvu o dalšího půl roku, našla si brigádu a chodí dvakrát týdně uklízet kanceláře. Se slzami v očích také popisovala své poslední Vánoce: "Po pěti letech, co se se mnou rodiče vůbec nebavili, mi táta potřásl rukou a dostala jsem od nich dárek."

Návštěva paní Žanety byla také opožděným vánočním dárkem pro terénní pracovníky. "Pojďme 'holkám' držet pěsti, ať jim život přinese už jen to dobré," uzavírá Lucie Návratová.

Lidi, kterým hrozí ztráta bydlení, lidi, kteří již o domov přišli, i lidi, kteří ztratili naději, že bydlení někdy naleznou, můžete podpořit zde: https://www.darujme.cz/projekt/196.