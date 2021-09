Neúspěšnost nových studentů na VŠ se při pandemii loni mírně snížila, uvádí ministerstvo

Výzva České konference rektorů, aby se studenti vysokých škol v co největší míře nechali očkovat proti covidu, nemá podle některých oslovených studentů v... více

Školy, které budou chtít v září otestovat svoje žáky pomocí PCR testů, to budou muset nahlásit do 18. srpna. Vyplývá to z informací, které ve středu ve... více