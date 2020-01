Nezávislá Palestina? Typicky trumpovské, shodují se politici

Plán pro Blízký východ, který v úterý představil americký prezident Donald Trump, je podle poslanců součástí Trumpovy prezidentské kampaně.

Podle místopředsedy zahraničního výboru Sněmovny Jaroslava Bžocha (ANO) s ním nebudou souhlasit zástupci palestinské samosprávy, pokud nebude obsahovat revizi okupovaných území. Šéf výboru Ondřej Veselý (ČSSD) označil plán za "typicky trumpovský", když mu nepředcházela domluva s oběma stranami. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

Trump v úterý uvedl, že plán podle něj nabízí realistické řešení v podobě dvou států, tedy vzniku nezávislé Palestiny po boku Izraele. Jeruzalém by měl zůstat nedělitelným hlavním městem Izraele, což odporuje palestinským představám. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se naopak nechal slyšet, že práva Palestinců nejsou na prodej.

Veselý řekl, že vznik samostatného státu Palestina je cestou, která by mohla situaci na Blízkém východě uklidnit. "Nicméně je to typicky trumpovské, on sice udělá A, ale neudělá B. Především se nedomluví s Palestinci. Už to, že Jeruzalém označuje za čistě izraelské město, situaci komplikuje. Popravdě se nedivím Palestincům, že ten plán nepřijímají a zlobí se, že vymýšlí něco o nich, ale bez nich," uvedl.

Trump podle Veselého nepostupuje jako seriózní diplomat, ale pravděpodobně se snaží hlavně upoutat pozornost tím, že řeší celosvětové problémy. Za vhodnější by považoval přivést obě strany k jednacímu stolu, představit jim plán a poté o něm jednat. "Dnes jsou vztahy na bodu mrazu. Prezident Trump to místo toho udělal jednostranně. Státy se jednostranným vyhlášením, zvlášť bez těch, pro které je stát zakládán, dělat nedají," uvedl.

Bžoch míní, že Trumpova vize by mohla být "výkopem" k jednání. "Druhá strana ji ale hned v prvním okamžiku kategoricky odmítla. Status Jeruzaléma má velký symbolický význam, ale hlavní problém vidím v uspořádání Západního břehu Jordánu. Vize představuje zachování současného stavu, tedy minimální až nulovou revizi již okupovaných území. S tím zástupci palestinské samosprávy nikdy nebudou souhlasit," sdělil ČTK.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan míní, že pokud Trump svůj plán jen bez širších konzultací "vystřelil", nemá moc šancí na realizaci. "Ostatně prohlášení Palestinců, že 'Jeruzalém není na prodej', hovoří za vše. Spíš v tom celém vidím snahu Donalda Trumpa demonstrovat pozici silného muže před prezidentskými volbami," napsal Rakušan ČTK.

Filip uvedl, že plán je v zásadním rozporu s platnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. "V podstatě říká, že co bylo vojensky k dnešnímu datu obsazeno, to je toho státu, který to vojensky obsadil. To by znamenalo, že podobně dopadne Kypr a další území, což je výsměch mezinárodnímu právu," napsal Filip ČTK.