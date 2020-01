"Nic nového pod sluncem". Jak reagovaly strany na zvolení Fialy?

Lídři opozičních stran gratulují na sociálních sítích Petru Fialovi k dnešnímu znovuzvolení předsedou občanských demokratů. Zatímco Ivan Bartoš (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či Vít Rakušan (STAN) se těší na další spolupráci, předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik popřál Fialovi rozumnou míru ambicí a umění vnímat i názory druhých.

Bartoš uvedl, že se těší na další spolupráci tam, kde se programy ODS a Pirátů potkávají. "A na vysokou míru věcnosti tam, kde se naopak rozcházejí a kde probíhá ona zdravá soutěž politických idejí. Demokracie je diskuse," napsal na twitteru.

Končící šéf lidovců Výborný popřál Fialovi, aby vedl ODS k odvaze a společnému úspěchu, který povede k potřebné změně v Česku. "Za KDU-ČSL se těším na pokračování spolupráce od komunální až po parlamentní úroveň," napsal. Na spolupráci i čestné politické souboje se podle příspěvku na twitteru těší Rakušan.

Adamová, která byla jedním z hostů kongresu ODS, se za TOP 09 těší na spolupráci nejen v senátních volbách. V minulosti se podle ní osvědčila. "Ač nás mnohé odlišuje, nacházíme i řadu průsečíků v programech našich stran a víme, že budoucnost je třeba začít řešit už teď," konstatovala.

Výpad KSČM

Kováčik na facebooku okomentoval Fialův kandidátský projev, který podle něj nepřinesl nové vize. "Nic nového pod sluncem. Modrý pták s poněkud pochroumanými křídly, a přesto nezřízenou touhou vládnout. Chybí sebemenší sebereflexe nebo náznak lítosti nad tím, kam v minulosti zemi dovedl," uvedl. Fialovi proto popřál "rozumnou míru ambicí, a především umění vnímat i názory druhých".

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček na twitteru kritizoval programové plány ODS, která se podle něj ani trochu nezměnila. "ODS utahovala lidem opasky, škrtila platy i důchody. Propouštěla policisty. Zavedla zdravotnické poplatky nebo marodění bez nároku na nemocenskou. A v projevu staronového předsedy Fialy je to tu zase. Osekávání veřejných služeb, sliby miliard do školství, penzí nebo do investic, které v rozpočtu nejsou," uvedl.

Vicepremiér Hamáček se ptá, kde chce ODS například vzít peníze na to, aby okamžitě na obranu směřovala dvě procenta HDP. "To nebudeme valorizovat důchody?" napsal Hamáček.