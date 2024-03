Nick Cave & The Bad Seeds představí 17. října v Praze novou desku Wild God, kterou vydají na konci léta. Do O2 areny se vrátí po třech letech. Naposledy v metropoli vystoupili v roce 2022 na více než dvouhodinovém open air koncertě festivalu Metronome Prague.

Australský skladatel, textař, zpěvák a spisovatel nové album Wild God označil jako "složité, ale také hluboce a radostně nakažlivé". ČTK o tom za pořádající agenturu Fource Entertainment informoval Viktor Palák.

"Málokdo umí pracovat s publikem jako Nick Cave, málokdo dokáže naživo strhnout jako The Bad Seeds," uvedl Palák.

Vstupenky v cenách od 1290 do 2090 korun budou v prodeji od 22. března. Jako hosté koncertu vystoupí irští The Murder Capital.

Vedle kapely The Bad Seeds, kterou vedle Cavea tvoří bubeník Thomas Wydler, baskytarista Martyn Casey, klávesista Jim Sclavunos, houslista a hráč na strunné nástroje Warren Ellis a kytarista George Vjestica, na novém album spolupracovali i Colin Greenwood z kapely Radiohead a kytarista Luis Almau.

"Tahle deska je vážná věc! Dostane vás. Povznese, zasáhne. To na ní miluju," řekl Cave. "Tvoří ji spletité, prostupující se narativy, přičemž titulní song Wild God je jejich středobodem," dodal.

V Česku má Cave mimořádnou posluchačskou základnu a od začátku 90. let vystupuje na českých pódiích pravidelně. Byl divokým punkerem, rockovým šansoniérem i autorem slavných balad. Měl několik kapel a jeho slavná kariéra začala v roce 1984, kdy vydal se svou skupinou The Bad Seeds debut From Her To Eternity. Zpěvák s hlubokým hlasem je stále pilným autorem - ať už se to týká hudby, či jeho literárních a filmových projektů. Jeho komerčně nejúspěšnější deskou jsou Murder Ballads z roku 1996 obsahující i první skutečný hit - duet Where The Wild Roses Grow s popovou zpěvačkou Kylie Minogue.

Cave si zahrál i v několika filmech, k některým také napsal hudbu. Jako herec a skladatel se podílel například na filmu Wima Wenderse Nebe nad Berlínem. O jeho bohaté umělecké dráze, jejích tématech i stylu vypovídá i nedávno vydaná kniha rozhovorů Víra, naděje a masakr, které Cave vedl s irským zpěvákem a publicistou Seánem O'Haganem.