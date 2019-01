Noclehárny pro bezdomovce se vlivem mrazu plní

Noclehárny pro lidi bez domova v hlavním městě se kvůli mrazivým dnům plní, stále však zůstávají volná místa. Pokud by se zaplnila, poskytovatelé služeb mají připravené další možnosti. Sdělili to poskytovatelé služeb pro lidi bez domova.

V Praze fungují od konce listopadu do března zimní opatření, díky kterým rozšířila služby denní centra a terénní programy. Hlavním koordinátorem zimních služeb je Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), které spolupracuje s neziskovými organizacemi, jakými jsou Naděje, Armáda spásy či Arcidiecézní charita.

"V posledních mrazivých dnech se samozřejmě zvýšila poptávka lidí bez domova po poskytovaných službách, ale nabízené kapacity těchto služeb jsou stále dostačující. (...) Tři zimní noclehárny, jejichž celková kapacita je skoro 400 lůžek, jsou nyní naplněny přibližně z 90 - 95 procent," uvedla zástupkyně ředitele CSSP Ludmila Tomešová.

Na 90 procent jsou v posledních dvou týdnech zaplněné podle oblastního ředitele Jana Kadlece také noclehárny organizace Naděje. Dvojnásobný až třínásobný nárůst klientů v mrazivých dnech zaznamenala Armáda spásy v azylovém domě i noclehárně, sdělil Přemysl Kramerius z Armády Spásy. Arcidiecézní charita v Praze má podle Stanislava Fialy téměř naplněnou kapacitu. "Obsazujeme pouze lůžka, která se aktuálně uvolní odchodem klienta," uvedl.

Jsou i další možnosti

Pomoc se podle Tomešové dostane každému, kdo o ni projeví zájem. Pokud by se zaplnily noclehárny, existují další možnosti, kde by mohli lidé bez domova přenocovat v teple. "Připraveny jsou ale další možnosti noclehu pro lidi bez domova, a to například záložní kapacita míst v noclehárně na lodi Hermes nebo otevření denních center i v nočních hodinách," sdělila.

Pro lidi bez domova, kteří se i v chladném počasí rozhodnou přebývat venku, funguje 24 hodin denně terénní program. Pracovníci kontaktují osoby bez přístřeší přímo v ulicích a dalších místech, kde se zdržují. Seznamují je se službami, poskytují jim sociální poradenství a případně i drobná zdravotní ošetření. "V mrazivých dnech také navýšili rozdávání zimního ošacení. Potřeba teplého oblečení je v současné době největší prioritou ve všech poskytovaných službách pro lidi bez domova," sdělila Tomešová.

Za zimní opatření hlavní město platilo v minulých letech kolem deseti milionů korun. V Praze je zhruba 4000 až 4500 lidí bez domova, z nichž asi 1600 žije na ulici, na zimu sem ale kvůli dobré kvalitě služeb přijíždí i lidé bez domova z jiných měst.