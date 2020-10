Nová pravidla pro dopravce mají zabránit nehodám kvůli únavě

Pro dopravce ve čtvrtek začínají platit nová pravidla pro dodržování přestávek řidičů kamionů. Nově jsou vymezeny doba pro přestávky i podmínky jejich zaznamenávaní. Počítá s tím novela zákona o silniční dopravě, která zavádí také opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů a zakazuje taxikářům, aby znemožnili kontrolu objednané jízdy.

Novela zavádí pravidla pro bezpečnostní přestávky řidičů z evropského práva. Přestávky mají zabránit nebezpečným situacím vznikajícím kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobeným únavou za volantem. Právě únava řidičů patří podle statistik Besipu k nejčastějším příčinám nehod na silnicích.

Řidič kamionu musí přerušit jízdu po čtyřech a půl hodinách, a to minimálně na 45 minut. Nejdéle přitom řidič může jet mezi dvěma denními odpočinky devět hodin, dvakrát týdně to lze prodloužit na deset hodin. Údaje o plnění přestávek pak musejí šoféři zaznamenávat do tachografů či ručně do řidičských záznamů. Policie, celníci či úřady přitom budou moci v případě pochybností odeslat vozidlo ke kontrole tachografu.

Novinky předpis přináší i taxislužbám. Zákaz zásahů do tachografů má zabránit situacím, kdy provozovatel mobilní aplikace nebo zprostředkovatel taxislužby po zjištění, že zákazník je kontrolorem, zablokuje technické prostředky nezbytné pro objednání jízdy. Týká se to mobilních telefonů, e-mailových adres a platebních karet. Další změnou je, že neplatný průkaz řidiče taxislužby bude moci odebrat odborná osoba pověřená výkonem státní správy, policista nebo strážník. Novela také rozvolňuje místní příslušnost úřadů při podávání žádosti o oprávnění řidiče taxislužby. Žadatelé budou moci požádat kterýkoli příslušný dopravní úřad.