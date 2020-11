Nová pravidla pro sauny a wellness dávají smysl otevřít, říkají provozovatelé

Na základě návrhu nových pravidel pro sauny a wellness má smysl od třetího stupně pohotovosti podle protiepidemického systému (PES) tyto provozy znovu otevřít. Nová pravidla totiž kopírují opatření, která zástupci oboru sami navrhovali. Sauny, bazény a wellness mají běžně v tomto období hlavní sezonu, kvůli nucenému uzavření jejich ztráty dosahují desítek až stovek milionů korun. Ve čtvrtek to uvedli provozní ředitel saunových světů Saunia Jaroslav Zonyga a jednatel Sdružení wellness a saunových center Vlastislav Novotný.

Uvolňování či zpřísňování opatření v boji proti koronaviru se v České republice řídí pětistupňovou tabulkou PES. Aktuálně platí čtvrtá úroveň. Vláda by měla v neděli rozhodnout, zda epidemická situace dovoluje změnu od pondělí na mírnější třetí stupeň.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími experty připravilo podrobnější pravidla uvolňování pro jednotlivé činnosti podnikání. V saunách, wellness či bazénech bude platit stejné opatření jako v obchodech, tedy jeden člověk na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Dříve vláda počítala s tím, že umožní v této úrovni rizika přítomnost maximálně deseti lidí.

Pro síť Saunia bude i nové omezení znamenat, že kapacita bude moci být využita na 40 procent, uvedl Zonyga. Lidem podle něj budou nejvíce chybět saunové ceremoniály, které jsou velmi oblíbené, ale třetí stupeň jejich fungování zakazuje. Saunia počítá i s další úpravou provozu. "I když běžně máme vstup časově neomezený, zavádíme nyní on-line rezervační systém a omezujeme vstupy na 90minutové bloky," doplnil. Saunia, která má v ČR 11 provozů, za každý den uzavření podle Zonygy ztratí na tržbách milion korun, v nejsilnějších dnech sezony až 1,5 milionu korun.

Síť wellness center Infinit, která má čtyři pobočky v Praze a Brně, se podle Novotného dostává měsíčně do ztráty 3,5 milionu korun. Z vládní pomoci je podle něj nejúčinnější program na podporu zaměstnanosti Antivirus. "Máme informace, že provozy bazénů, saun a wellness se zatím sice nezavírají, provozovatelé však bojují o přežití tak, že se dostávají do dluhů, protože přibírají nové úvěry, aby přežili," uvedl. Doplnil, že uzavření služby je komplikované, protože provoz nelze snadno předělat na obchod nebo výdejnu jídla. Druhá vlna by podle něj mohla způsobit krach malých saun a wellness.

Vnitřní bazény či sauny jsou zavřené z nařízení vlády v boji proti koronaviru od 9. října. Původně mělo opatření platit pouze 14 dnů.