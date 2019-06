Nová strana Klause mladšího už má svoje jméno

Nová pravicová strana Václava Klause mladšího se bude s největší pravděpodobností jmenovat Trikolóra hnutí občanů. Důvěryhodný zdroj potvrdil, že informace koluje v uzavřených skupinách ODS. Tuto informaci uvedl také web Úřadu průmyslového vlastnictví.

"Stranu představíme v pondělí 10. června - do té doby nebudeme na žádné spekulace o členech, názvech ani programu reagovat," sdělil Václav Klaus mladší na dotaz redakce TÝDEN.CZ.

Na konci dubna vyzval na svém facebookovém účtu uživatele, aby se zapojili a pomohli mu vymyslet název pro novou politickou stranu. "Počasí má být nijaké - možná zůstanete doma. Napište mi prosím do komentářů, jak by se měla podle vás jmenovat nová strana, kterou zakládáme," uvedl Klaus. Tvořivosti se podle něj meze nekladou. Výherci přislíbil poslanec litr rumu. Mezi více než tři tisíci komentujícími tehdy padaly návrhy jako "Klausova strana Čech a Moravy" nebo "Strana Svobodného Selského rozumu (SSSR)".

Poslance Václava Klause mladšího vyloučili spolustraníci z ODS v polovině března. "Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou," uvedl tehdy šéf strany Petr Fiala. O pár týdnů později Klaus oznámil, že zakládá novou stranu, kterou představí veřejnosti po květnových volbách do Evropského parlamentu.