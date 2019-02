Nováková odvolala šéfa úložišť radioaktivních odpadů

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) odvolala k pondělí 18. února ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřího Slováka. Od úterý ho ve funkci nahradí Jan Prachař (37), který už úřad v letech 2011 až 2014 vedl. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to oznámilo v tiskové zprávě. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky z Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 32 obcí a měst a 14 spolků.

Rada SÚRAO na konci ledna opět nerozhodla o snížení počtu vytipovaných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR z devíti na čtyři. Předseda rady a náměstek ministryně René Neděla tehdy uvedl, že rada chce mimo jiné počkat na geofyzikální data, jež mají být k dispozici příští rok. Na začátku února Nováková řekla, že MPO chce do konce letošního roku předložit věcný návrh zákona o zapojení obcí do výběru lokality pro budoucí úložiště.

"Zlepšení komunikace s obcemi, v jejichž katastrech se uvažuje o vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, jejich zřetelné zapojení do rozhodovacího procesu, představení budoucnosti a rozvojové perspektivy, výrazně vyšší aktivita SÚRAO při průzkumných pracích a řada dalších témat, to jsou klíčové priority, které od nového ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů očekávám," uvedla ministryně.

Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína.

Mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Martin Schenk označil odvolání Slováka za pozitivní krok. Platforma posílala ministryni dopis a vyzývala ji, ať ředitele odvolá. "V podstatě splnila náš požadavek a asi správně usoudila, že komunikace ze strany SÚRAO k obcím a občanům je prostě katastrofální," řekl Schenk. Uvedl, že s Prachařem platforma zkušenosti má. Podle Schenka byl ale Prachař ve funkci šéfa SÚRAO krátkou dobu. "Uvidíme, jak k tomu přistoupí a jestli dojde k zlepšení. Neradi očekáváme velké změny a věci, protože se většinou neděly," dodal.

MPO dále uvedlo, že Prachař má zkušenosti ze správy radioaktivních odpadů a poslední fáze jaderného palivového cyklu, s legislativní přípravou zákonů a podzákonných právních předpisů v jaderné oblasti a též v oblasti jaderného, obchodního, korporátního, správního a finančního práva. Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval stáž na International School of Nuclear Law na Univerzitě v Montpellier, kde získal postgraduální diplom z mezinárodního jaderného práva. Mluví francouzsky a anglicky. Od května 2018 je předsedou představenstva České jaderné asociace.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.