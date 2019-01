Nováková v Aréně Jaromíra Soukupa: Kuřácké restaurace? Jsem pro

V úterní Aréně Jaromíra Soukupa se řešila nejen současná politická situace, ale došlo také na kuřácký zákon či ochranu spotřebitelů. O tématech hovořili s moderátorem Jaromírem Soukupem přední čeští politici. Do pořadu přijali pozvání ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), poslanec a zastupitel Karlovarského kraje Petr Třešňák (Piráti), předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna.

V rámci aktualit se Jaromír Soukup pozastavil u novely insolvenčního zákona, kterou v úterý poslanci schválili. Lidé, kteří nejsou schopní splácet, mohou mít šanci na oddlužení. "Nejprve by se měla splácet jistina, až potom pohledávky," argumentoval však Foldyna. "My pořád řešíme důsledek, a ne příčinu. Je potřeba přenést odpovědnost na ty, kteří půjčují peníze. Potom má člověk, který vypadá tak, že neumí napočítat do pěti, několik úvěrů. Všechny náklady by měl platit věřitel, potom si to rozmyslí," reagoval. Zastupitel Karlovarského kraje Petr Třešňák však přiznal, že ho mrzí, že neprošla senátní verze. "Je mnohem solidárnější, do pěti let by se mohli oddlužit úplně všichni," vysvětlil a dodal, že za klíčovou považuje finanční gramotnost.

Ministryně Nováková vzápětí vysvětlila, že oddlužení je už téměř za hranicí nutnosti. "Dlužníků je hodně a dostávají se do situace, že ani nechtějí být zaměstnaní, protože by jim vše odešlo jako splátka dluhu. Jsem ráda, že novela prošla," řekla. Okamura však reagoval tvrzením, že on byl jediný, který navrhl, aby byly úrokové sazby zastropovány. "Dnes by to bylo 19,5 procenta, to znamená, že vše nad už by bylo protizákonné," vysvětlil. Třešňák si však myslí, že v souvislosti s tímto opatřením vznikne černá lichva.

Moderátor jako další aktualitu připomněl zrušení takzvané karenční doby a obnovení proplácení náhrady mezd v prvních třech dnech nemoci. "Já jsem zásadně proti, aby byly propláceny první tři dny nemocenské. Jenom nám naroste počet lidí u lékařů, kteří nebudou chtít jít do práce," uvedl svůj postoj.

Skandální kvalita potravin

Následně stočil Soukup téma hovoru k nově zvolenému nočnímu starostovi Prahy, který by měl sledovat problémy, které hlavní město trápí v noci. "Dnes nás nejvíce trápí to, že jsou před restauracemi shluky lidí, kteří kouří. Ten zákaz kouření je špatně postavený. Noční starosta by měl sledovat zejména nepořádek u barů a klubů," sdělil Foldyna. Třešňák však argumentoval, že by měl být především nalezen balanc nočním životem a klidem Pražanů, kteří v těchto lokalitách bydlí.

K případné novele protikuřáckého zákona se vyjádřila také ministryně Nováková, která připomněla, že se považuje za liberála. "Jsem sice letitý nekuřák, ale je to osobní rozhodnutí majitele každé restaurace. Každý z nás je svéprávný, umíme se rozhodnout, zda chceme jít do kuřácké restaurace. Jsem tedy pro nějakou novelu," přiznala.

Po aktualitách přešel Soukup k jednomu z hlavních témat, která si připravil pro své hosty, tedy ochranu spotřebitele. Nejprve se s žádostí o reakci obrátil na ministryni Novákovou a připomněl takzvaný spotřebitelský kodex, který se připravoval dva roky. "Odborná veřejnost se stavěla od začátku proti. Ochrana spotřebitele je ošetřená v občanském zákoníku, takže by v další legislativě vznikaly duplicity. Docházelo by tam k rozporům," vysvětlila. Foldyna se domnívá, že by měl občan dostatek informací, aby se mohl správně rozhodnout.

Moderátor však navázal a zmínil problematiku otevírací doby, u které často končí debaty ohledně ochrany spotřebitele. "V Německu a dalších zemích je to běžné, že je v neděli zavřeno. My se tady bavíme o sedmi svátcích, takže to nepovažuji za téma k diskuzi," řekl poslanec Třešňák. Tomio Okamura v souvislosti s ochranou spotřebitele však připomíná dvojí metr na kvalitu potravin v Evropské unii. "Spotřebitel si nedokáže ohlídat kvalitu potravin, není odborníkem na to, co je v salámu. Musí skončit dvojí kvalita," řekl Okamura a dodal, že to považuje za skandální. Debatu uzavřel Soukup otázkou ohledně všudypřítomného prodeje alkoholu a cigaret. "Za klíčovou považuji tvrdou kontrolu občanských průkazů pod jasnou sankcí," uzavřel Okamura.