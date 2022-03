Nové bydlení pro lidi s autismem by se v Praze mohlo otevřít v příštím roce

Nové komunitní bydlení pro lidi s autismem a zdravotním znevýhodněním by se mohlo na začátku roku 2023 otevřít v Praze 8. Dům v ulici Na Dlážděnce nyní pražský magistrát rekonstruuje. V městském objektu vznikne pro lidi se zdravotním omezením šest bytů.

Ten v přízemních bezbariérových prostorách domu budou obývat lidé s těžkou formou autismu. Novinářům to v pátek sdělili pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě) a zástupce Domova sociálních služeb Vlašská Martin Kahánek.

"Hlavní město dlouhodobě trpí nedostatkem služeb pro zdravotně znevýhodněné Pražany, které roky vyváželo do ústavů zřízených komunisty v pohraničí. Nyní posilujeme kapacitu služeb pro tyto Pražany, aby mohli zůstat v rodném městě a nekončili ve velkých zařízeních daleko od Prahy," uvedla Johnová, v jejíž gesci sociální oblast a zdravotnictví v české metropoli je.

V třípodlažním objektu bude většina nových bytů určená pro chráněné a samostatné bydlení lidí s lehčími a středními stupni zdravotního znevýhodnění, kteří nepotřebují nepřetržitou péči. Přesný počet obyvatel nového komunitního bydlení bude teprve stanovený, uvedl Kahánek. Byt v přízemních prostorách budou obývat čtyři osoby s těžkou formou autismu, kterým bude pomoc poskytovat organizace Ruka pro život.

Rekonstrukce objektu začne v příštích dnech, hotovo by mělo být na podzim letošního roku. Celkově by práce by měly vyjít na 26,87 milionu korun. Součástí stavebních úprav, které podle projektu Luboše Brandeise provádí firma Proxima, bude také vybudování venkovního výtahu, který zaručí bezbariérovost domu.

Dům, který v minulosti sloužil sociálním službám, byl podle Johnové nevyužívaný od roku 2016. Praha ho do své správy získala v roce 2020, když objekt na magistrát přepsala Praha 8. Předtím ho osmá městská část plánovala prodat. Nyní je dům svěřený příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Vlašská.

Praha již pro potřeby lidí s autismem využívá mimo jiné několik bytů v dalších objektech. Vedení metropole v roce 2020 zrušilo záměr stavby tří domků ve středočeských Odlochovicích, kde měli žít lidé s těžkou formou autismu. Podle radní Johnové není správné lidi se zdravotním postižením "vyvážet" za hranice metropole.