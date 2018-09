Nové úhrady zdravotnických pomůcek. Co čeká poslance

Sněmovna by měla příští týden schvalovat novou podobu úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění. Ve finále je rovněž senátní novela, která vyřadí terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Poslanci se také vrátí k debatě o víceletém finančním rámci Evropské unie, kterou už dvakrát nedokončili.

Schůze dolní komory bude pokračovat od úterního odpoledne. Skončí s největší pravděpodobností ve středu.

V úvodním kole by se mohla sněmovna zabývat návrhem skupiny vládních poslanců v čele s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou (ANO) na vznik Národní sportovní agentury. Nový úřad by měl podle předlohy převzít od ministerstva školství celou agendu sportu včetně dotací.

Poslanci by se dále mohli už popáté vrátit k debatě o vládních změnách v elektronické evidenci tržeb. Novela má rozšířit EET na další odvětví, umožnit drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snížit daň z přidané hodnoty u části zboží a služeb. Jednání o předloze prodlužují projevy zejména opozičních poslanců i spory mezi kritiky a zastánci EET.

Nová podoba úhrad zdravotnických prostředků je nutná kvůli verdiktu Ústavního soudu, který zrušil nynější úpravu ke konci roku. Pokud by novela nebyla účinná od ledna, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun. Předloha by měla podle kabinetu lidem naopak ušetřit na spoluúčasti stovky milionů, víc pomůcek by mělo být bez doplatků. Zdravotnickými prostředky jsou například obvazy a vatové tampony, kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky, naslouchátka i vozíky pro handicapované.

Změny se dotknou i čínské medicíny

Sněmovna by mohla v novele schválit i některé další změny. Zdravotnický výbor doporučil například rozšířit skupinu lidí s roční hranicí pět set korun pro doplatky na léky. Nově by neměli víc zaplatit od roku 2020 také invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Úpravy asi čekají i novelu o specialistech a terapeutech čínské medicíny, kteří by měli podle předkladatelů spadat spíše pod chystaný zákon o léčitelství než do zdravotnického zákona. Příslušný výbor doporučil třeba změnu podmínek aprobační zkoušky zahraničních lékařů pro praxi v Česku. Měli by na ni nejvýše čtyři pokusy, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů je v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů. Omezení pokusů naopak zabrání tomu, aby zahraniční lékaři žádali opakovaně o uznání jejich schopností léčit české pacienty.