Nové vedení Pirátů by mělo podle Bartoše dát straně nový impulz a posunout ji

Nové vedení by podle končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše mělo straně dodat nový impulz a posunout ji nějakým, třeba i novým směrem. Bartoš v rozhovoru s ČTK řekl, že Piráti by se především měli snažit rozptylovat obavy lidí z budoucnosti, které mají už od covidové pandemie. Věří v to, že si Piráti zvolí dobré vedení, strana podle něj disponuje řadou zkušeností a expertů.

Bartoš oznámil rezignaci se zbytkem předsednictva po neúspěšných zářijových krajských volbách. Do volby předsedy Pirátů se před sjezdem přihlásilo šest adeptů, hlavními favority jsou náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib a bývalý senátor Lukáš Wagenknecht. Na místopředsedy kandiduje 11 lidí.

Bartoš doporučení dávat nebude, ale kandidatury sleduje. Oceňuje, že kandidáti zdůrazňují to, že je lidem potřeba dodávat reálné výsledky. "Což se nám daří i v opozici i ve vládě," uvedl. Doplnit to musí i další pilíř, kterým je efektivita a srozumitelnost strany, což vyžaduje vnitřní reformy, řekl Bartoš. "Byť někdo třeba s nostalgií přemýšlí, jak to bylo před deseti lety, kdy nás bylo míň a neměli jsme zkušenost z politiky," uvedl.

Vyzdvihl, že budoucí lídři Pirátů hovoří o nutnosti rychle reagovat, produkovat návrhy a vybojovat výsledky. "Myslím, že o tom hovoří kandidáti velmi podobně, byť to třeba každý nazývá jinak," dodal.

Bartoš stál u zrodu Pirátů a předsedou strany byl v letech 2009 až 2014. Po dvouleté přestávce se do funkce vrátil v dubnu 2016. Piráti se pod jeho vedením dostali do obou komor Parlamentu a prosadili se i do vlády a Evropského parlamentu. V Praze měli v minulém volebním období primátora. Po neúspěchu v letošních krajských a evropských volbách podle Bartoše bylo logické, že celé předsednictvo rezignovalo. "Doufám, že to bude nový impulz a že se pirátská strana pohne nějakým, třeba i novým směrem," uvedl. Mohou to být i palčivá témata, se kterými Piráti nejsou spojovaní, ale odborníky na ně mají.

Na sjezdu chce promluvit ve smyslu, že strana musí reagovat na potřeby lidí a zlepšovat život. "Já bych chtěl, aby se lidé nebáli toho, co bude. Lidé od doby covidu žijí spíše v obavách, tak aby mohli koukat dopředu, že je čekají změny k lepšímu. To si myslím, že je asi nejsilnější message, s kterou já třeba budu vystupovat na celostátním fóru," dodal.

Při rekapitulaci svého působení v čele strany Bartoš vyzdvihl, že se podařilo zanechat pozitivní otisk v tom, co se děje ve společnosti. Je také rád, že za Piráty nikdy nestáli žádní "šíbři", finanční skupiny či oligarchové. Zmínil první vstup do Sněmovny v roce 2017 a následnou činnost opozičního pirátského poslaneckého klubu, ale i zisk tří mandátů v evropských volbách v roce 2019 a úspěšné minulé krajské volby.