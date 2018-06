Novela investičních pobídek zohlední mzdy i vzdělání zaměstnanců

Chystaná novela zákona o investičních pobídkách značně změní strukturu investic v České republice. Nově bude podporovat spíše podniky, které spravedlivě odměňují své pracovníky a navíc zaměstnávají kvalifikované a vzdělané lidi. Pobídky tedy nekončí, pouze se změní podmínky pro investory. Informaci uvedl server idnes.cz.

Podle Silvany Jirotkové, která řídí státní Agenturu na podporu podnikání a investic CzechInvest, by si mohlo Česko začít lépe vybírat investory. Cílem údajně bude lákat investice s vyšší přidanou hodnotou a nikoli primárně na pobídky. "Jsme v srdci Evropy, máme průmyslovou historii, je tu nastavená základna pro výzkum a vývoj, možnost spolupráce s univerzitami, výzkumně vývojová centra," popisuje Jirotková a dodává, že Češi jsou národ kutilů a zahraniční investoři to postupně zjišťují.

Pro investory, kteří se primárně zaměřují na výrobu, jsou mnohem zajímavější země na východ od nás, tedy Bulharsko nebo Ukrajina. Je to z toho důvodu, že v těchto zemích je levná pracovní síla, která je pro investory přitažlivější než pobídkové balíčky. Ty často zahrnují slevy na dani z příjmu, příspěvek na vytvoření pracovního místa nebo příspěvek na pořízení nemovitosti.

Česko prostřednictvím zmíněného pobídkového balíčku rozdalo investorům za posledních dvacet let asi 225 miliard korun. "Výsledkem je příliš vysoký podíl procyklických oborů a oborů koncentrovaných zejména do automobilového průmyslu. V dobrých časech našich obchodních partnerů rostou rychleji než celá ekonomika, a o to více propadají v časech špatných," popisuje ekonomka Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady a bývalá bankovní radní ČNB.

S finanční podporou investorů ale stát nekončí, zákon bude vyžadovat, aby mělo 80 procent zaměstnanců dané firmy alespoň průměrnou mzdu v kraji. Dále by měl podnik zaměstnávat minimálně 10 procent lidí s vysokoškolským vzděláním nebo přinejmenším dvě procenta specialistů ve výzkumu a vývoji. Takové požadavky budou mít dlouhodobě vliv na poptávku po vzdělanější pracovní síle.

"Aktuálně jednáme asi o dvaceti projektech, očekáváme, že v příštích měsících od nich příjde žádost," říká ředitelka CzechInvest. Novela podpoří také aktivitu malých a středních firem, protože sníží minimální částku investice, při které firma na pobídku dosáhne. Místo minimální investice 100 milionů, bude nově stačit polovina. Novela by měla začít platit v roce 2019.