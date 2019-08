Novela rozvodů a alimentů může ohrozit oběti domácího násilí

Chystané změny při vyřizování rozvodů, péče o děti a výživného, které navrhlo ministerstvo spravedlnosti, by mohly zhoršit situaci obětí domácího násilí. Nepříznivě by mohly dopadnout i na děti. Uvedly to zástupkyně organizace proFem. Kritizovaly plánované zvýšení poplatků či dohody u notáře bez soudu. Chválily naopak možnost postoupit pohledávky na výživném či záměr zabavovat neplatičům vedle řidičských průkazů i pilotní či zbrojní průkazy.

"Situaci považujeme za hodně špatnou. Dochází k rozvodům a sporům o děti a je to problém, který je potřeba řešit. Ale ne tím, že budeme rodiče ještě trestat, nemluvě o obětech domácího násilí," uvedla šéfka proFem Jitka Poláková.

Novelu občanského zákoníku a dalších zákonů zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti na jaře. Podpořit chce nekonfliktní a dohodnuté řešení rodinných záležitostí. Pokud by manželé podali návrh na rozvod společně, poplatek by byl dva tisíce korun. Jinak by činil sedm tisíc korun. Dohodu o péči a výživném by rodiče mohli uzavřít u notáře, neřešil by ji soud. Neplatiči alimentů by mohli vedle řidičského průkazu přijít nově také o pilotní, zbrojní či lodní kapitánský průkaz. Pohledávku na výživném by bylo možné postoupit.

V případech domácího násilí se podle právničky proFem Veroniky Ježkové násilník či násilnice rozvádět nechce. Oběť by tak musela platit vyšší poplatek. "Když se klientce povede odejít od násilného partnera a hledá si bydlení a novou práci, aby zaplatila vysoký nájem a kauci, je pro ni rozvod vůbec realizovatelný? Nejen pro oběti domácího násilí, ale i pro ostatní je takový poplatek likvidační záležitost," uvedla Ježková.

Podle zástupkyň proFem vyšší poplatky za návrh na rozvod i poplatky za návrh na předběžné opatření, odvolací řízení či notářský zápis zvýhodňují movitější. Jako problém vidí i uzavírání dohod rodičů o péči a alimentech u notáře. Novela předpokládá, že matky a otcové budou jednat v zájmu svých potomků. "V této situaci, která je citlivá, je utopie, že oba rodiče budou natolik zodpovědní, aby jejich zájem byl i nejlepším zájmem dítěte," řekla Ježková. Podotkla, že i když se lidé na rozchodu dohodnou, "jeden si to vždy přeje méně". Opatrovnický soud bere názor dítěte v potaz. Podle právničky se nepočítá s tím, že by se dítě k notářské dohodě vyjadřovalo.

Podle proFem už nyní může opatrovnický soudce k dohodě přispět. Za řešení zástupkyně organizace považují posílení opatrovnických soudů a sociálních pracovníků, kteří se věnují ochraně dětí. V případech domácího násilí by se podle nich také neměla uplatňovat prosazovaná takzvaná cochemská praxe, kdy se advokáti, sociální pracovníci a soudní znalci snaží dovést dvojici k dohodě o dětech. "Všechny příručky ke cochemskému modelu obsahují varování, že ho u domácího násilí nelze použít. Dohodu je možné uzavřít jen mezi dvěma lidmi se stejným postavením," zdůraznila právnička.

Ministerstvo spravedlnosti v podkladech pro vládu uvádí, že novelou plní letošní legislativní úkol, který souvisí "s přijetím zákona o zálohovaném výživném". Jeho zavedení slibuje vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení. Ministerstvo práce návrh normy předložilo v červnu, počítá s novou dávkou pro děti neplatičů. Jasná dohoda v koalici není. Vládní ANO už dřív zavedení nové dávky odmítalo, volalo hlavně po lepším vymáhání.