Novela zajistí valorizaci státního příspěvku pro sociální služby, plánuje Jurečka

Pravidelnou valorizaci finančního příspěvku, který stát posílá do krajů na provoz sociálních služeb, má od roku 2024 zajistit plánovaná novela zákona o sociálních službách. V pondělí to v Olomouci řekl ministr práce a sociálních služeb Marian Jurečka (KDU-ČSL). Díky této legislativní úpravě podle něj budou mít samosprávy a poskytovatelé sociálních služeb s dostatečným předstihem mnohem lepší představu o tom, jaký minimální příspěvek na sociální služby od státu v následujícím roce dostanou.

"Připravujeme tu změnu tak, aby systém víceletého financování a i nějaké předvídatelné valorizace tady fungoval od roku 2024 nebo nejpozději v jeho průběhu. Jsme v situaci, kdy s poskytovateli a jednotlivými kraji řešíme, jak principy správně nastavit. To znamená, že probíhá vlastně příprava pro to, abychom někdy v polovině příštího roku mohli psát už konkrétní legislativní text," uvedl Jurečka. Valorizace financování sociálních služeb v krajích by podle ministra měla vycházet z podobného principu, jaký byl v létě nastaven u plateb zdravotního pojištění za státní pojištěnce. "Je tam valorizační mechanismus, který zohledňuje vývoj inflace v meziročním srovnání," podotkl Jurečka.

Podle náměstka olomouckého hejtmana Iva Slavotínka (Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj) je zákonem zaručená valorizace státních příspěvků pro kraje a provozovatele sociálních služeb naprosto zásadní téma. V minulosti se podle něj stávalo, že při sestavování rozpočtu kraje vůbec neměly přehled o tom, kolik ze státního rozpočtu do podprogramu zaměřeného na sociální služby přiteče. Očekávatelnou valorizaci státního příspěvku kromě samospráv podle Slavotínka přivítají hlavně poskytovatelé sociálních služeb. "Především oni žijí v nejistotě, co bude příští rok a zda budou schopni po 1. lednu vůbec zaplatit své lidi a poskytovat služby klientům," upozornil Slavotínek.

V úvahu podle něj připadá například tříletý výhled financování sociálních služeb se zakotvenou jistotou minimálního financování a valorizace příspěvku nejméně o inflaci. "Bude tak stanovena nějaká minimální nepodkročitelná alokace, se kterou (poskytovatelé sociálních služeb) mohou počítat a mohou na tom stavět své minimální plány a scénáře financování sociálních služeb," řekl Slavotínek.

Například v Olomouckém kraji funguje 320 sociálních služeb, jejichž provoz zajišťuje 122 poskytovatelů. V sociálních službách pracuje přes 6000 zaměstnanců. Tyto služby využívá více než 37 000 obyvatel kraje. V letošních výdajích Olomouckého kraje je na sociální služby vyčleněno zhruba 2,5 miliardy korun. "Tato čísla dál porostou spolu se stárnutím populace. Už nyní evidujeme rostoucí poptávku po sociálních službách," dodal Slavotínek.