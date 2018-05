Novičok se u nás nikdy nevyráběl, uvedli poslanci. Co vzkázal Zeman?

Zahraniční výbor sněmovny přijal usnesení, v němž říká, že na území České republiky se nevyráběla ani neskladovala žádná látka typu novičok. Po neveřejném jednání výboru to řekla ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

Výbor se zabýval zprávami tajných služeb o výskytu novičoku v Česku, v nichž byl podle dřívějších výroků prezidenta Miloše Zemana rozpor. Prezident také řekl, že novičok se na území ČR vyráběl.

"Mohu říci veřejnou informaci, že závěrem jednání je usnesení, kde výbor konstatuje, že na území České republiky se nikdy nevyráběla ani neskladovala látka typu novičok," řekla Šlechtová. Kromě Šlechtové se části jednání o novičoku účastnil také šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová.

Předseda výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) doplnil, že poslanci napříč stranami přijali vysvětlení a fakta, která jim poskytli experti. "Ta informace, která je pro veřejnost zásadní, je, že v České republice se žádné takové látky nevyrábí," uvedl.

Zeman minulý týden v televizi Barrandov prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodala vojenská rozvědka, se novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu novičok byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Boris Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka.

Zeman ve čtvrtek při návštěvě Polska řekl, že se při tvrzení o výrobě novičoku v Česku opíral o únorové vyjádření ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. "Při vší úctě k problematice vzdělání některých členů našeho Parlamentu si nejsem jist, zda mají lepší informace o této otázce než ředitel ústavu, v němž se podle jeho vlastních slov novičok vyráběl," řekl prezident.

Podle Zaorálka by vyjádření zástupců exekutivy, kterou tvoří vláda i prezident, měla být v souladu. "Exekutiva by měla mluvit jednotně a nikdo by neměl veřejnost mást," míní bývalý šéf české diplomacie. "Prezident není někdo, koho by si tento výbor mohl předvolat.".

Ministerstvo obrany po výrocích prezidenta minulý týden uvedlo, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Obrana vyloučila, že by tyto látky mohly uniknout z laboratoří. Podle ministerstva zahraničí se v Česku netestovala tatáž látka, kterou byl otráven Skripal.

Šlechtová dnes zopakovala, že příprava látky novičok pro laboratorní testy není považována za výrobu ani skladování. "Jakákoliv příprava formou mikrosyntézy pro následnou analýzu není výrobou," uvedla. Ministryně dodala, že mezi vojenským zpravodajstvím i jaderným úřadem panuje v otázce údajné výroby novičoku shoda.