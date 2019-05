Novinka pro výběr daní a pojistného se má spustit příští rok

Takzvané malé jednotné inkasní místo, které má zjednodušit výběr daní a sociální a zdravotní pojistné, by mělo začít fungovat od poloviny příštího roku. ČTK to ve čtvrtek na sněmu Hospodářské komory řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Návrh na sjednocení odvodů a daní do jedné platby pro drobné živnostníky připravuje ministerstvo financí.

Návrh zákona se bude týkat podnikatelů, jejichž roční příjem nepřekročí milion korun. Získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

"Bude velmi reálné, že se to v příštím roce zavede. Asi to nebude od 1. ledna, možná až od 1. července," uvedl Havlíček, podle něhož jde o naprosto revoluční krok. Osoby samostatně výdělečně činné doposud musí platit zálohy na zdravotním a sociálním pojištění, případně zálohy na daň z příjmu.

"My říkáme, zaplaťte alespoň pětistovku na dani z příjmu každý měsíc. Tím pádem se to zaokrouhlí řádově na 5,5 tisíce plus minus (měsíčně, dohromady se zdravotním a sociálním pojištěním), záleží na tom, jaké budou zálohy, které se valorizují každý rok. Máš od všeho pokoj, jedním tahem, jedním odvodem zaplatíš vše, už nikdo po tobě nic chtít nebude. Máš jistotu, že neuděláš chybu, máš jistotu toho, že si to dáš jako trvalý příkaz a nemusíš se o to starat," dodal Havlíček s tím, že tento systém bude dobrovolný.

Současně se podnikatel podle něj tak vyváže ze všech dalších administrativních povinností, podle toho, jak by mu dopadlo daňové přiznání. Podle Havlíčka by na tom mohl i vydělat.

Návrh ministerstva financí k sjednocení odvodů a daní do jedné platby pro drobné živnostníky je podle daňových odborníků krok správným směrem, který sníží administrativu. Experti letos v únoru ale zároveň upozornili na to, že systém zřejmě nebude výhodný pro všechny drobné živnostníky a že bude záležet na detailech znění připravovaného zákona.

Plány na zavedení jednotného inkasního místa se vlečou už jedenáct let, kdy projekt v roce 2008 schválila vláda. V ostrém provozu mělo být jednotné inkasní místo spuštěno už v roce 2014. V roce 2016 Nejvyšší kontrolní úřad upozornil, že nedokončený projekt již tehdy vyšel stát téměř 3,5 miliardy korun.

Hospodářská komora na sněmu spustila ostrý provoz Právního elektronického systému (PES). Ten podnikatelům umožňuje na jednom místě najít přehled všech povinností, které musejí ze zákona o živnostenském podnikání splnit. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého jim novinka pomůže snížit byrokratickou zátěž a ušetřit peníze na pokutách. Stát doposud takový přehled podnikatelům neposkytl.