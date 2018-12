Novoroční úklid centra Prahy vyjde město na milion korun

Úklid po silvestrovských oslavách v centru Prahy zajistí pro Pražské služby (PSAS) zhruba 120 pracovníků a 30 strojů. Úklid začne na Nový rok ve tři hodiny v noci na Václavském náměstí. Firma to sdělila v tiskové zprávě. V centru města bude při novoročních oslavách omezena doprava. PSAS předpokládá, že automobily se do centra vrátí kolem 8.00. Úklid vyjde město zhruba na milion korun.

Podle mluvčího PSAS Radima Many bude množství pracovníků a techniky v nejfrekventovanějších místech v centru šestinásobný oproti běžnému dni. Hlavní plochy oslav, jako jsou Staroměstské, Václavské a Malostranské náměstí nebo Karlův most, by měly být za předpokladu příznivého počasí uklizeny do 12.00. Boční ulice pracovníci dočistí odpoledne.

Množství odpadu odvezeného z centra města se bude pravděpodobně pohybovat kolem 35 tun, což odpovídá množství v minulých letech. Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpadky poputují z ulic do malešické spalovny. Pouze však za předpokladu, že nenapadne sníh - v takovém případě by se odpadky odvážely na náplavku Na Františku a poté by firma počkala, až sníh roztaje a odpadky odvezla do spalovny. Úklid by se v takovém případě mohl výrazně protáhnout.

PSAS také upozornily Pražany na to, že do běžných kontejnerů nepatří vánoční stromky. Lidé by je měli nechávat u popelnice. V případě, že lidé bydlí v domech, které nemají volný přístup ke kontejnerům, měli by je odložit u nejbližšího stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

Firma očekává, že letos odveze kolem 300 tisíc vánočních stromečků. Poputují k odběrateli, který je nadrtí k využití v zahrádkářském průmyslu. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků bude spáleno ve spalovně. Pokud doslouží umělý stromek, patří do sběrného dvora.

PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu z roku 2015 zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Zbytek zajišťuje společnost AVE CZ a její subdodavatelé.