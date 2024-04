Nový model studentského elektrického monopostu je rychlejší a úspornější

Nový model elektrického monopostu, který pro letošní závodní sezonu připravili studenti Vysokého učení technického v Brně, bude nejen rychlejší, ale také úspornější. Mladí konstruktéři z týmu TU Brno Racing se chystají na tři závody seriálu Formula Student a pokusí se obhájit pozici ve světové top dvacítce, kam se probojovali v minulé sezóně. Monopost Dragon e4 dnes představili veřejnosti.

Na první pohled se příliš neliší od svého předchůdce s označením e3. "Největší rozdíly bychom našli v softwaru a vnitřních systémech formule. Zabudovali jsme rekuperaci a také torque vectoring, který se používá pro zlepšení jízdních vlastností řízením stáčivého momentu," popsal změny vedoucí technické a mechanické sekce týmu Tomáš Velfl. Při průjezdu zatáčkou působí na každé kolo jiná síla. Algoritmus na základě rychlosti a zatočení volantu dopočítá a následně dorovná rozdíl mezi koly tak, aby zajistil ideální průjezd.

Co zní jako malá změna, slibuje přinést velké výsledky. "Průjezd zatáčkou může být podle našich výpočtů až o sedm kilometrů v hodině rychlejší, což je na závodech citelný rozdíl," dodal Velfl.

Rekuperace umožní elektrické formuli znovu využít energii vzniklou při brzdění motoru, která by jinak přišla vniveč. "Největší přínos by měla mít v disciplíně Endurance, tedy jízdě na výdrž na dvaadvacetikilometrové trati. Dosud jsme museli ke konci závodu ubírat na výkonu, aby to baterie vydržela," uvedl letošní šéf týmu Marek Viktořík.

Květen a červen jsou zasvěceny testování, léto závodům. "Chystáme se na červencové závody v Rakousku, které se jedou na Red Bull Ringu, což je moc pěkný okruh formule 1. Na začátku srpna jedeme závod na Autodromu Most," řekl Viktořík. Poté přichází vrchol sezony v Německu.

Kdo usedne za volant, zatím tým neví, i když na výběru vhodných kandidátů se už několik měsíců pracuje. Mezi zkušené piloty patří i Velfl, který loni odjezdil všechny závody s Dragonem e3. "Je to poměrně náročné, ale dá se na to natrénovat. Nejhorší je vedro," řekl.

Pomalu už se rodí i plány na monopost Dragon e5, který dozná řadu konstrukčních změn. Cílem je mít náhon na všechna čtyři kola.