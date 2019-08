Nový posudek Krejčířovy vily by měl být hotový na podzim

Nový znalecký posudek větší černošické vily uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře po úterním požáru by měl být vypracován v horizontu podzimu, není to otázka několika dní. Sdělila to mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Vilu, která je v exekuci, se opakovaně nepodařilo vydražit. Poslední pokus s vyvolávací cenou 48,6 milionu korun se uskutečnil loni v říjnu. Podle analytiků není příliš pravděpodobné, že i přes předpokládané snížení odhadní ceny vilu za tuto částku někdo koupí. Jako jednu z možností uvádějí vyvolávací cenu za jednu korunu a stanovení rezervační ceny, která nemusí být dopředu známá. Pokud totiž dražba nedosáhne její výše, prodávající nemusí vilu prodat.

"Vzhledem k tomu, že se v minulosti konaly neúspěšné dražby a do objektu stále vnikají cizí osoby, bylo provedeno nové šetření na místě. Cílem bylo zjistit aktuální stav nemovitosti a stanovit nový znalecký posudek, od něhož se pak odvíjí i dražební cena nemovitosti. V té době byl objekt naprosto vybydlen," uvedla Desatová.

Kvůli úternímu požáru však podle ní bude nyní potřeba udělat nové místní šetření, stanovit nový znalecký posudek a poté i novou vyvolávací cenu vily. "Není to ale otázka několika málo dní, hovoříme tu o horizontu podzimu," doplnila Desatová. Podle odhadu vznikla při požáru škoda zhruba za 20 milionů korun.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy může požár hodnotu vily srazit o citelně vyšší částku, než kolik by odpovídalo vyčíslené škodě. "Pravděpodobnost, že objekt najde kupce, se tak dále dramaticky snižuje," sdělil Kovanda.

Poslední odhadní cena byla na dvojnásobku vyvolávací ceny, tedy 97,2 milionu korun. Kovanda připomněl, že menší Krejčířova černošická vila byla vydražena v roce 2017 za 15,8 milionu korun při odhadní ceně 26 milionů. "Objekt ze 30. let se tedy prodal jen za zhruba 60 procent odhadní ceny. Za nižší prodejní cenu mohlo umístění vily v záplavové oblasti, nutnost rekonstrukcí a oprav, ale také skutečnost, že patřila odsouzenému, nebezpečnému a mediálně nechvalně proslulému zločinci," uvedl dále Kovanda.

Pokud by se odhadní cena větší vily snížila o vyčíslenou škodu, tedy zhruba na 75 milionů korun, odpovídá 60 procent jako v případě menší prodané vily asi 45 milionům korun. "Šance, že se vilu podaří prodat nad novou odhadní cenou nebo na její úrovni, je mizivá. Musel by se najít fajnšmekr, který by si liboval v tom, že vlastní mediálně tak hojně propíranou nemovitost, s nezpochybnitelným, byť temným příběhem," uvedl Kovanda.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka se mohou kvůli snížené vyvolávací ceně potenciální kupci objevit. "Případnému osídlení vily by však musela předcházet nákladná rekonstrukce, která by se mohla vyšplhat až na desítky milionů korun. Pro drtivou většinu lidí je proto rozumnější alternativou postavit si zcela novou nemovitost podle vlastního vkusu. Vyhnou se tak rekonstrukci rozsáhlého objektu budovaného ve stylu podnikatelského baroka, který je zatížen pohnutou minulostí," doplnil Křeček.

Také podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně není překvapivé, že ani jedna dražba zatím neměla jediného přihazovače. "Vysoká vyvolávací cena odradí. Lze samozřejmě začít s vyvolávací cenou za korunu, aby se rozpoutala pro prodejce výhodná válka mezi přihazujícími. Proti nutnosti prodat za příliš nízkou cenu se lze pojistit pomocí rezervační ceny, která nemusí být dopředu známa. Pokud jí dražba nedosáhne, prodávající nemusí prodat," dodal Bartoň.

Policistům Krejčíř utekl 18. června 2005 při domovní prohlídce vily, poté žil na Seychelských ostrovech. Od dubna 2007 žije v JAR, kam přicestoval ze Seychel pod falešnou identitou. Od roku 2013 je v tamním vězení. V České republice byl pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení.