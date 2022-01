Nový program má v Praze pomoct snížit počet žáků, kteří nedokončí školu

Ke snížení počtu žáků, kteří nedokončí školu, by mohl pomoct nový program na posílení spolupráce škol a sociálních služeb. Do škol v Praze ho chce zavést Česká asociace streetwork. Prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání mají ve školách podpořit týmy odborníků na sociální práce a sociální pedagogiku. Program vychází z projektu pražského krajského akčního plánu iKAP II - Inovace ve vzdělávání. Jeho autoři věří, že se programem inspirují i další kraje.

Podle České asociace streetwork patří Česko mezi země, kde v uplynulém desetiletí přibývalo předčasných odchodů žáků ze základní či střední školy. Průměr v zemi nyní činí 6,7 procenta žáků, kolem roku 2010 to byly zhruba čtyři procenta, uvedla asociace. V EU je podle ní sice průměr vyšší a pohybuje se okolo 10,6 procenta, ale v minulých letech se naopak snižoval. Některé české regiony navíc evropský průměr převyšují. V Ústeckém a Karlovarském kraji nedokončí základní či střední školu přibližně 15 studentů ze sta.

Prevenci problému by asociace chtěla na pražských školách podpořit zavedením multidisciplinárních týmů, které by mohly ohrožené žáky podporovat v učení. V týmech by měli být odborníci se zaměřením na sociální práce a sociální pedagogiku. "Přestože je situace s předčasnými odchody ve vzdělávání horší v jiných krajích, Praha nyní může v rámci svého akčního plánu program dobře odpilotovat a nastavit tak vzor pro školy po celé republice,” uvedla ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.

Podle koordinátorky programu Anety Slukové se zatím nastavila spolupráce se dvěma základními a třemi středními školami a s dalšími zhruba deseti školami se má ještě navázat. V každé škole budou působit dvě odborné konzultantky či konzultanti, kteří budou zodpovědní za vytvoření podpory pro konkrétní děti, řekla. Počet dalších odborníků, kteří s nimi budou spolupracovat, bude podle Slukové záležet vždy na konkrétní situaci. "V některých případech se může jednat o funkčně navázanou spolupráci s jednou organizací, v jiných to bude třeba rozsáhlejší síť, pro zajištění efektivní spolupráce," popsala.

Dvouletý projekt iKAP II, jehož je program součástí, začal loni v červnu a potrvá do konce listopadu 2023. Jeho cílem je to, aby se do pražských škol zavedly priority vzdělávací politiky ministerstva školství. Jde například o podporu znevýhodněných i nadaných žáků, rozvoj dovedností, kreativity a spolupráce středních škol s firmami, zlepšení řízení škol, jejich kvality a dostupnosti. Na projektu spolupracuje 42 organizací, kromě škol jsou mezi nimi také třeba Pražský inovační institut, Česká asociace streetwork nebo Člověk v tísni. Projekt se platí z evropských dotací.