Nový rozsudek poslal muže na 14 let do vězení za vraždu ve Varnsdorfu

Za vraždu mladíka ve Varnsdorfu na Děčínsku poslal ústecký krajský soud Jiřího Noska na 14 let do vězení. Původně ho znalec označil za nemocného. Na základě nového posudku bylo obnoveno trestní řízení. Schizofrenií, jak uváděl původní posudek, muž netrpí. Rozsudek není pravomocný.

Soud uložil dvaadvacetiletému muži zabezpečovací detenci. Po uplynutí trestu, tak Nosek bude nadále ve zvláštním ústavu. "Znalci se shodují, že je to osoba vysoce společensky nebezpečná, pokud k výkonu trestu přistoupí pasivně a nebude na sobě pracovat, je nezbytné ho nadále izolovat od společnosti," uvedl soudce. Detence není časově omezená. Zaplatit musí Nosek odškodné sestře mladíka a jeho otci, který byl od začátku přesvědčen o tom, že Nosek nebyl nepříčetný, proti zastavení trestního stíhání neúspěšně bojoval.

Původní posudek u muže konstatoval rozvíjející se schizofrenii. Lékaři při Noskově pobytu v psychiatrické nemocnici zjistili, že se obviněný nechová v souladu s diagnózou. I na léky reagoval odlišně, než by dané diagnóze odpovídalo. Státní zastupitelství proto podalo návrh na obnovu řízení.

Detaily případu

Tělo osmnáctiletého mladíka našli lidé v centru Varnsdorfu o velikonočním pondělí v roce 2017. Zemřel na následky zranění po bodné ráně. Nosek pak nůž, jímž kamaráda bodnul, schoval doma. Krátce poté kriminalisté Noska zadrželi a obvinili z vraždy, k činu se přiznal.

Mladík se pokusil oběsit na prostěradle a skončil na psychiatrii. Tam znalci dospěli k názoru, že trpí duševní poruchou, konkrétně rozvíjející se schizofrenií. Z revizního znaleckého posudku vyplynulo, že muž nesplňuje kritéria schizofrenie a nebyly dány důvody k zastavení trestního stíhání. Jeho ovládací schopnosti v době, kdy jednal, byly podstatně snížené a schopnosti rozpoznávací byly zcela zachovalé.

Nosek tvrdil, že doprovázel opilého kamaráda, který se po něm ohnal a on se lekl. Pro trestný čin zabití však soud neshledal důvod. Označil ho za úmyslnou vraždu. Noskovi hrozilo 18 let vězení, soud přihlédl ke sníženým ovládacím schopnostem v době spáchání činu, Noskovi naopak přitížily okolnosti činu. "Obžalovanému přitěžuje také absence věrohodného náznaku soucitu. Pro forma deklaroval (u soudu) lítost a omluvil se, ale to bylo jen verbální představení, omluvu nemůžeme vnímat jako upřímnou," řekl soudce.

Nosek nevedl před spácháním vraždy řádný život, neměl nikdy práci, užíval marihuanu a experimentoval s pervitinem. Čin spáchal podle soudu po předchozím uvážení, Noska označil za osobu nevěrohodnou. V průběhu trestního řízení mluvil o tom, že ho k jednání nabádaly jakési hlasy, u hlavního líčení si na ně vzpomněl, až když se na ně dotazoval soudce. "Zbytečně připravil o život mladého muže," řekl soudce.