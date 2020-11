Nový stavební zákon omezí samosprávy, vadí velkým městům

Města v čele s Prahou kritizují návrh nového stavebního zákona. Vadí jim, že omezuje pravomoci samosprávy, možnosti územního plánování či zakazuje vytvořit si vlastní stavební předpisy. V případě schválení by podle vedení měst zkomplikoval tvorbu dalších dokumentů týkajících se rozvoje území. Vládu a poslance proto města vyzvala k důkladnému přepracování zákona nebo vytvoření nového. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekli představitelé Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce a Jihlavy. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) sdělila, že chce s městy spolupracovat, a nikoliv jim brát pravomoci.

Nový zákon ve čtvrtek v prvním čtení projednává Sněmovna. Nová právní úprava má podle vlády zrychlit stavební řízení a zkrátit dobu povolování. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje, že má platit od jara příštího roku. Návrh kromě měst kritizuje Hospodářská komora ČR a někteří odborníci upozornili, že naruší veřejné zájmy.

"Zákon je velice problematický nejenom z pohledu Prahy, ale i dalších měst. A to z toho důvodu, že by měl odebrat městům pravomoci. Přitom ten trend by měl být opačný, aby se správa věcí veřejných lidem přibližovala, a ne vzdalovala," řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Zástupci měst se shodli, že státní orgány, jejichž pravomoci mají posílit, nejsou schopny zohlednit detaily a potřeby daného území. Náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová (ANO) řekla, že neřeší problematiku územního plánování. Ta je podle ní v zákoně brána jako něco, co nikoho nezajímá, a řeší se pouze rychlost výstavby. "Jedno ale nelze oddělit od druhého. Nemůžeme stavět jen rychle, ale také kvalitně," řekla.

Podle ministryně Dostálové nový stavební zákon počítá s tím, že územní plánování zůstane v přenesené působností obcí jako je tomu dnes, do budoucna by ale mohlo být v samostatné působnosti samospráv, což by ještě jejich pravomoci posílilo. "Tento přechod působnosti si vyžádá rozsáhlé změny řady předpisů, musí být široce prodiskutovaný, tak by byla zajištěna dostatečná ochrana veřejných zájmů. Ministerstvo proto založilo se zástupci měst, krajů, obcí a dalších ministerstev pracovní skupinu, která bude tuto změnu připravovat," uvedla Dostálová.

Podle náměstka brněnského primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL) jde návrh proti smyslu Ústavy, která dává právo na samosprávu. Lidé si podle něj volí své zástupce a ti ovlivňují rozvoj měst. "Tady se nám bere Ústavou daná možnost rozvoje území, kde jsme byli zvoleni," řekl.

Na tiskové konferenci zazněla rovněž kritika, že by Praha měla přijít o Pražské stavební předpisy (PSP), které regulují výstavbu. Představitelé měst požadují, aby v Praze byly zachovány a naopak byla rozšířena možnost dalších měst a obcí vytvořit si vlastní. "PSP jsou dobře hodnocené a mysleli jsme si, že tuto možnost dostanou i další města. Místo toho se Praze seberou, namísto toho, aby se dala i ostatním městům," řekl Hladík. "Chceme, aby tam (do zákonu) možnost stavebních předpisů pro statutární města byla doplněna," doplnil primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Návrh zkomplikuje městům také přípravu nových územních plánů a dalších koncepčních dokumentů, například územních studií. "Nesouhlasíme se zákonem, který by nám zhatil téměř třináctiletou práci na územním plánu," řekl Zámečník. Stejný problém by měly mimo jiné Brno a Praha.

Obecné požadavky na výstavbu budou podle Dostálové sice jedny pro celou republiku, budou ale zcela nové a budou vycházet z Pražských stavebních předpisů. "Nové předpisy zohlední potřeby velkých měst. Rozhodně se nevracíme o 15 let zpět. Celostátní vyhláška bude možná celá víc ´pražská´ než si zástupci města umí představit. Jde nám opravdu o moderní předpis a takový skutečně bude," doplnila ministryně.

Zástupci měst apelovali na poslance a vládu, aby byl buď vytvořen zákon nový, nebo v případě schválení v prvním čtení byl opraven. "Jakmile projde prvním čtením, bude prostor korigovat jej pozměňovací návrhy. Ten zákon je ale tak špatný, že by bylo nejlepší jej zahodit a udělat znovu," řekl Hřib. Projednat jej má podle Hladíka také řada sněmovních výborů včetně životního prostředí, kultury či dopravy, což se prý dosud nestalo.

"I Legislativní rada vlády ČR jednoznačně podpořila variantu jednoho předpisu s obecnou a zvláštní částí, ve které budou moci být uvedena veškerá specifika. Není ale možné rozdrobit předpisy do všech obcí. To by bylo pro investory zcela nepřehledné, a naopak by to mohlo vést k chaosu a zastavení výstavby ve velkých městech. Uvědomujeme si, že města mají odlišné potřeby, ale tyto potřeby si budou moci vyřešit v regulačních plánech," dodala Dostálová.