Nových případů HIV je více než před rokem, snížil se podíl cizinců

V Česku za devět měsíců letošního roku přibylo 209 nových případů HIV, což je však meziročně o 12 méně. Cizinci trvale žijící v Česku poprvé po dvou letech tvořili méně než polovinu nově diagnostikovaných. Vyplývá to ze zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Loni za celý rok eviduje zdravotní ústav 253 nových případů, méně než v předchozích dvou letech. Ve statistikách je od začátku války na Ukrajině 827 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny, většinou žen.

"Stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou a v rámci něj převládá přenosu mužů majících sex s muži," uvedl SZÚ. V letošním roce tato forma nákazy tvořila zatím 53,6 procent nových případů, třetina se nakazila při heterosexuálním styku, čtyři při injekčním užívání drog, jedno dítě se nakazilo od matky a u osmi nebyl přenos objasněný.

Mezi novými případy u cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR SZÚ eviduje téměř čtvrtinu těch, kteří byli pozitivně testováni už před příchodem do země. Uprchlíky s dočasnou ochranou eviduje SZÚ zvlášť, v letošním roce jich přibylo 34.

V Česku se sledují případy nákazy HIV a nemoc AIDS od roku 1985. Od té doby byl virus diagnostikován u 4828 lidí, u 915 se projevilo onemocnění AIDS a 398 osob mu podlehlo. Nových případů rozvoje nákazy virem HIV v nemoc AIDS bylo za tři čtvrtletí letošního roku 30.

Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší. Bez zahájení léčby postupně tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS a nemocní do několika let umírají.

V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.