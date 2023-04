NSS řeší kauzu ohledně soudce Martina Velehracha, hrozí mu odvolání z funkce

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes začal projednávat žalobu na soudce Martina Valehracha z Obvodního soudu pro Prahu 8, a to za průtahy. Kárné žalobě čelí potřetí během několika let. Hrozí mu odvolání z funkce, tedy nejpřísnější postih ukládaný v kárném řízení. Soud jednání odročil na 5. června pro další dokazování.

Valehrach soudí zhruba čtyři desítky let, v civilním úseku obvodního soudu působí od roku 2014. Kárnou žalobu pro průtahy na něho podala předsedkyně obvodního soudu Andrea Lomozová, která odvolání z funkce navrhuje. Šlo podle ní o neodůvodněné průtahy v 63 věcech, a to od června 2019 do června 2022, kdy průtahy byly podle ní třeba i dvouleté. Nejstarší spis byl z roku 2008. "Jde o průtahy ve věcech jak starších, tak i mladších, průtahy trvaly i ve věcech, za které už byl odsouzen v minulém kárném řízení," popsala Lomozová. Podle ní průtahy začaly už v době, kdy k nim byl Valehrach přeložen, a trvají stále, přestože se snažili se soudcem pracovat. "Nezbylo mi nic jiného, než navrhovat, aby byl zbaven funkce soudce, způsob jeho práce se nezměnil," uvedla Lomozová.

Podle právního zástupce Valehracha Stanislava Balíka je otázkou, do jaké míry jsou průtahy zaviněné agendou, která byla soudci svěřená, tedy to, do jaké míry v průtazích hraje roli rozvrh práce, a to, do jaké míry soudci bylo umožněno, aby dotyčné věci skončil rychle a bez průtahu. Na některých ze spisů se totiž podle Balíka už dříve vystřídalo několik soudců. "Soudce Valehrach tady stojí potřetí, tak ho tu můžeme mít znovu, protože ty věci zase nebudou skončené. Zajímalo by mne, jak s nimi naloží paní předsedkyně, až bude pan Valehrach odvolán z funkce. Že to bude něco jako převozníkovo veslo, kdy tady bude stát kvůli tomu samému zase jiný soudce," uvedl Balík.

Valechrach poukázal na to, že za tři roky počet neskončených věcí zredukoval z více než 300 na 150. Podle něj také nebylo zohledněno, že v té doby byla epidemie covidu-19 a s tím související opatření, navíc měl i rodinné problémy.

Valehrach v posledních letech kvůli průtahům stanul před kárným senátem už dvakrát. V prvním případě šlo o průtahy ve 246 věcech, ve druhém ve 152 věcech. V obou případech mu senát dočasně snížil plat.

Kárný senát NSS může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky, případně je odvolat z funkce předsedy senátu. Odvolání z funkce, které navrhuje předsedkyně obvodního soudu, je nejpřísnější trest, který může kárný senát uložit. Přistupuje k němu jen zřídka. Rozhodnutí kárného senátu je definitivní, opravným prostředkem je pouze ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.