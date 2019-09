NÚKIB: Největší kyberhrozbou jsou Rusko a Čína

Ruská vláda podpořila pařížskou dohodu o klimatu z roku 2015. Na schůzi svého kabinetu to oznámil premiér Dmitrij Medveděv. Podle médií jde o důležitý krok k... více

Nouzovou sadu pro ruské kosmonauty by měla doplnit pistole, podobně jako ji měli k dispozici jejich sovětští kolegové v osmdesátých letech. Podle agentury TASS... více

Sovětská okupace

Tallinn vyzval Pobaltí ke společnému tlaku na ruské odškodnění

Pobaltské státy by měly společně vymáhat na Rusku kompenzaci za sovětskou okupaci z let 1940-91. V estonském parlamentu to řekl ministr zahraničí Urmas... více