O F-35 se zajímají české firmy i výrobce raket Meteor

Ministerstvo obrany na základě rozhodnutí vlády začne jednat o nákupu amerických bojových letounů F-35 Lightning, které by měly nahradit švédské stroje Gripen. Armáda by měla dostat 24 nových letounů za desítky miliard korun.

Tento typ letounů páté generace vyšel podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky nejlépe ve studii, kterou si nechala česká armáda na doporučení vlády zpracovat. U takových projektů ale bývá pravidlem přímé či nepřímé zapojení domácího zbrojního průmyslu. Jak to bude v případě F-35?

Resort ministryně obrany Jany Černochové (ODS) potvrdil, že bude skutečně o takových možnostech jednat. Účast tuzemských firem je jednou z priorit.

"Je samozřejmé, že naším cílem bude kromě získání samotných letounů také dojednání co největších výhod pro českou ekonomiku a české firmy, pro které by spolupráce s americkými firmami v řadě případů znamenala nejen lukrativní zakázky, ale také možnost získání přístupu k inovativním a unikátním technologiím," uvedlo tiskové oddělení ministerstva obrany.

"Z těchto důvodů bude zapojení českých firem patřit mezi naše priority při vyjednávání, která nás v následujících měsících čekají," dodalo ministerstvo, podle něhož je ovšem zatím předčasné v této souvislosti hovořit o konkrétních projektech.

Zájem českých podniků potvrdil rovněž prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. "Intenzivně jednáme se zástupci společnosti Lockheed Martin, abychom zajistili co nejvíce práce pro český obranný průmyslu," řekl Hynek. Dodal, že by se už brzy měla uskutečnit sérii seminářů, kde by se probraly konkrétní oblasti případné spolupráce.

Evropská kompatibilita

Předností nových F-35 je přitom kompatibilita s evropskými zbraňovými systémy. Od roku 2027 by se měla tato letadla vyrábět v nejnovější verzi označené Block 4, která umožní tyto letouny standardně vyzbrojovat evropskými střelami vzduch-země Spear a především evropskými střelami vzduch-vzduch Meteor, které jsou ve své kategorii považovány podle expertů za nejpokročilejší na světě.

Rakety Meteor z produkce evropského konsorcia MBDA patří do kategorie zbraní, které lze vypálit na protivníka za hranicí jeho dohledu. Jejich maximální dosah je 200 kilometrů, operační dosah v reálném vzdušném boji se udává v rozmezí mezi 100 až 150 kilometry. Zásluhou vylepšených sledovacích schopností zasahují s vysokou přesností pohyblivé cíle, jako jsou proudové letouny, bezpilotní letouny a střely s plochou dráhou letu.

Samotná raketa je navržena tak, aby byla kompatibilní se systémy NATO. Pilot má neustále dokonalý přehled nejen o letové dráze rakety a aktuální poloze cíle, ale také o stavu paliva raketového motoru a další údaje. V konečné fázi letu raketa přechází z režimu řízení prostřednictvím datové komunikace k autonomnímu navádění aktivním radarovým vyhledávačem, kdy se stává zbraní typu "vystřel a zapomeň".

Technickou zajímavostí je pohon rakety. Místo klasického raketového motoru se používá takzvaný náporový pohon na pevné palivo, zvaný též anglicky ramjet.

Nízké náklady na údržbu

Jednou z největších výhod leteckých střel Meteor jsou velmi nízké náklady na údržbu a skladování. Dosahuje životnosti tisíc hodin v leteckém provozu (na závěsníku letadla), aniž by musela být odeslána na revizi k výrobci.

Projektový tým pro střely vzduch-vzduch s doletem za viditelnou vzdálenost nechalo zřídit britské ministerstvo obrany, které v prosinci 2002 zadalo společnosti MBDA zakázku na návrh a vývoj rakety Meteor. První prototypy do letounů Gripen a Rafale byly vyrobeny v roce 2004 a první vypuštění z Gripenů se uskutečnilo v roce 2006 na střelnici Vidsel ve Švédsku a o šest let později byl Meteor poprvé úspěšně vypuštěn ze stíhacího letounu Eurofighter Typhoon.

V současné době probíhá intenzivní přezbrojování na nové rakety u vojenského letectva zemí, které stály u zrodu systému Meteor. Do výzbroje svých stíhaček Rafale je zařazuje francouzské letectvo, Španělé si objednali prvních sto kusů raket a britská RAF je při bojových operacích začala na svých eurofighterech používat už před třemi lety. Nejpozději do roku 2024 budou rovněž zařazeny do výzbroje nových letounů F-35 Lightning II britských a italských vzdušných sil.

Zájem o rakety Meteor je však také v dalších zemích. Například Řecko, Chorvatsko, Brazílie, Katar, Indie i Saúdská Arábie plánují zařadit tyto systémy do výzbroje svého stíhacího letectva. Na podzim 2019 společnost MBDA rovněž obdržela zakázku od společnosti Korean Aerospace Industries na integraci systému Meteor BVRAAM do budoucího korejského stíhacího letounu KF-21. Letouny F-35 japonského letectva budou vybaveny modifikovanými raketami Meteor s elektronikou od společnosti Mitsubishi.

Nejen pro F-35

Výrobce pochopitelně neustále pracuje na dalších vylepšeních raket. Používat je může i české letectvo, a to bez ohledu na to, jestli se nakonec rozhodne pro letouny F-35, nebo si ponechá stroje Gripen. Střely Meteor jsou vhodné pro oba typy letounů, navíc jsou vyráběny v Evropě. Odpadl by tedy problém s dopravou k pravidelnému servisu nyní používaných raket amerického výrobce.

S americkou stranou by čeští představitelé měli jednat déle než rok. "Pokud se do října 2023 nedohodneme, nezavíráme si cestu pro nějaké další způsoby řešení," uvedla ministryně obrany Jana Černochová. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky by nové letouny měly plnit požadavky armády dalších 40 let.

Dodal, že při výběru byly nejdůležitější schopnosti letounů, například zachytitelnost na určitou vzdálenost nebo možnosti nesení výzbroje. Do Česka by měl během vyjednávání přijet americký tým, který představí například požadavky na infrastrukturu. Podle Řehky bude muset být uzpůsobena v každém případě bez ohledu na typ letounů.

"Z hlediska navýšení na dvě letky a toho, že jde o nový typ letounu, určitě bude potřeba upravit infrastrukturu," řekl Řehka koncem července při návstěvě letiště v Čáslavi, kterého se modernizace také týká.