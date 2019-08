O nás bez nás. Evropští auditoři ani nedorazili osobně, říká ředitel pekárny PENAM

Na vybudování nové linky Zelená louka dostala pekárna PENAM evropskou dotaci 100 milionů korun. Je tak jedním z důvodů, kvůli nimž Česku Evropská unie hrozí, že přijde o 450 dotačních milionů. Pekárna totiž patří do holdingu Agrofert, který premiér Andrej Babiš zaparkoval do svěřenských fondů. "Audit a média pracují s celou řadou nepřesností, polopravd a v mnoha případech dokonce zcela nepravdivých skutkových tvrzení a nesprávných právních hodnocení," brání se ale PENAM ústy svého generálního ředitele Jaroslava Kurčíka.

Hlavním argumentem kritiky auditorů je premiér Andrej Babiš, který je prý při čerpání dotací ve střetu zájmů. Ovlivňuje Andrej Babiš jakýmkoli způsobem provoz Agrofertu?

Určitě neovlivňuje. Auditoři zcela nesprávně hodnotili období před účinností novely zákona o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. A také období, kdy pan Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci. Závěry auditorů týkající se těchto období jsou podle nás absurdní. A takových věcí tam je více. Celá řada nepřesností, polopravd a v mnoha případech dokonce zcela nepravdivých skutkových tvrzení a nesprávných právních hodnocení.

Dotaci jste získali na základě žádosti, v níž slibujete pro Česko unikátní využití technologií. Můžete vysvětlit, v čem jsou tak unikátní?

Toustová linka se skládá ze tří částí, které považujeme za unikátní. Tou první částí jsou pšeničné kvasy, které u nás takto nikdo nepoužívá. Použití přírodních živých kvasů je výrobně složitější, jednoduší je nahradit kvas tím sušeným. Kvalitní živý kvas ale přináší toustu lepší chuť, vláčnost i trvanlivost. Další částí je vakuový hnětač, který toustům dodá jemnou střídku, která má pravidelnější strukturu. Poslední částí, kterou považujeme za unikátní, je "clean room". Díky němu balíme tousty v ultra čistém prostředí, kdy vzduch filtrují hepa filtry, takže tousty nepotřebují žádný konzervant a vydrží dvanáct dní.

Co složení? To se nezměnilo?

I to inovujeme. Velmi důležitá je mouka. Ta je výhradně z našich mlýnů, má speciální parametry a pochází z českého obilí. Je trošku paradoxní, že vysvětlujeme lidem pojmy, které jsou více technického rázu a patří do našeho know-how. Raději bychom se bavili o tom, v čem jsou tousty tak unikátní, že jsme za jejich marketing získali titul v marketérovi roku a že na ně můžeme být jako Češi pyšní. Pyšní, že české potravinářství takové investice vůbec dělá.

Podle vás se tedy PENAMU v médiích křivdí?

Čelíme dnes velké polské konkurenci a za normálních okolností by se investici, která pokrývá jen asi šestnáct procent celkové investice do toustové linky, nikdo nedivil a řešil by se počet nových pracovních míst. Pokud přijde ekonomická krize, bude toto vnímáno úplně jinak a budeme se více zajímat o to, kde vznikají nová volná místa. U nás nebo v Polsku. Polsko už v minulé krizi ukázalo, že se vás vůbec nemusí dotknout, pokud máte hospodářství správně nastaveno. Mít ho nastaveno z velké části na automobilový průmysl znamená jasný problém, a to nemluvím o nastupující elektromobilitě, která zredukuje počet dodavatelů o desítky procent. Potravinářství je odolnější, jíst se bude i v době krize. Nákup auta ale odložíte v pohodě a na to, kolik se u nás dělá aut, mají Češi velmi stará auta.

Vraťme se ale k tomu, co tvrdí auditoři. Ti jsou nekompromisní a říkají, že technologie výroby chleba neprošla zásadními vlastními inovacemi nebo výzkumem. Jaká je vaše reakce?

Inovace je zcela zásadní. Auditoři srovnávají naší linku s Liekenem. Ale je potřeba si uvědomit, že dotace primárně slouží jako podpora pro státy EU, které zatím nedosahují úrovně Západu a dotace jim pomáhají v tom, aby se úroveň sblížila. Chtít tedy z dotace vymýšlet světově unikátní toust nedává smysl. Toustová linka v Liekenu se od té naší liší v mnoha aspektech. Opět jde o vyzrazování našeho know-how, ale už třeba jen formy na pečení chleba máme úplně jiné a jsou nastaveny tak, aby nebyly boky toustů propadlé. To byl náš nápad a společně s dodavatelem jsme to dotáhli do zdárného konce.

Jaké jsou ohlasy na nové toasty od zákazníků? Zaznamenali vůbec změnu?

Určitě a přiznám se, že jsme takovou odezvu nečekali. Kapacita toustové linky je obrovská, šest tisíc kusů za hodinu. Přesto jsme ji naplnili a hledáme způsoby, jak zvýšit efektivitu, což se pořád daří. Meziročně jsme zvýšili výrobu o 18 procent, ačkoliv jsme vyřadili velké množství druhů. Dnes máme jen čtyři základní plus supersandwiche. Tousty se navíc zdražily. Zákazníci ale vnímají velký skok ve kvalitě a přišla nám celá řada ohlasů. Vedle těch negativních zpráv je toto ta příjemnější část a takové reakce nás těší. Stačí se podívat na Facebookový profil (www.facebook.com/toustovani, pozn. red.) nebo náš Instagram, kde nyní sklízí uznání novinka Toustís.

Navštívili auditoři vaši pekárnu? Proběhla kontrola na místě?

Nenavštívili. Je zvláštní, když někdo napíše tak rozsáhlou auditní zprávu, kde navíc porovnává dvě rozdílné pekárny ve dvou zemích, a ani do jedné nepřijde a ani si nic nevyžádá.

Probíhala i jiná kontrola než ta z Evropské komise?

Proběhla u nás kontrola z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která zkontrolovala, zda jsme dodrželi vše, k čemu jsme se zavázali. Kontrolované období bylo 2015 až 2019.

Jak kontrola dopadla?

Kontrola skončila pozitivně, tedy bez závad nebo doporučení k nápravě.

Andrej Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. Přesto například Seznam Zprávy otevřeně hovoří o "Babišově pekárně." Plánujete nějakou reakci, například v podobě právních kroků?

Agrofert v nejbližších dnech zašle českým úřadům naše komplexní stanovisko, kde poukážeme na chyby a omyly auditorů. Jsme stále připraveni poskytnout úřadům nezbytnou součinnost, pokud k ní budeme vyzváni. Činíme tak proto, že je již neudržitelné pouze přihlížet veřejnému poškozování naší dobré pověsti bez naší reakce.

Kauzy nekauzy, podle statistik spotřeba toustových chlebů roste. Čím si to vysvětlujete?

Tousty dostaly mimořádný marketing. Tím nemyslím jen naši kampaň "začala doba toustová", ale velký prostor se dostal toustům v médiích i právě v rámci kauz. To sice mohlo poškodit značku Penam, ale také zafungovalo fakt, že i špatná reklama je reklama. Lidé se dozvěděli o toustech trošku víc, než by možná chtěli, ale díky tomu se dozvídají, jak jsou unikátní a výjimečné. Dík patří i našim odběratelům, kteří toustům dali velký prostor v rámci svých obchodů a komunikačních kanálů. Nakonec je tu samozřejmě i trend rychlého občerstvení, pro které jsou tousty jako stvořené. To vše dohromady zafungovalo a doháníme Západ.