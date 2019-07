O odstranění graffiti z Karlova mostu rozhodnou památkáři

K odstranění graffiti z pilíře Karlova mostu, kterým památku poškodili v pondělí večer dva sprejeři, je potřeba restaurátorský záměr schválený památkáři. Oznámila to mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Kdy bude záměr podepsán, nevěděla, ale měla by to být podle ní otázka několika dní.

Restaurátorský záměr určí metodu, kterou se vysprejovaný nápis odstraní, aby nebyl narušen kámen, vysvětlila Lišková. Dva cizinci nastříkali na pilíř Karlova mostu na Malé Straně graffiti přes pět metrů dlouhé a dva metry vysoké. TSK má podle Liškové zkušenosti s čištěním menších ploch, tady se navíc jedná o památku, a proto není možné nápis nechat odstranit bez odborného posudku.

Graffiti by na pilíři nemělo zůstat dlouho, aby po sobě nezanechalo na kameni stopy. "Snažíme se co nejrychleji," dodala Lišková s tím, že konkrétní termín, kdy se památkáři vyjádří, nezná.

Na sprejery policii v pondělí před 21.30 upozornil kolemjdoucí. Cizince ve věku 23 a 30 let strážníci ještě na místě zadrželi a převezli do cely. Případ policie dále šetří.

Karlův most si sprejeři nevybrali poprvé. Jiní pachatelé jeho část posprejovali v roce 2016.