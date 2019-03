O plošném chemickém postřiku lesů ministerstvo neuvažuje

Ministerstvo zemědělství neuvažuje o tom, že by vlastníkům lesů nařídilo plošnou aplikaci chemických přípravků proti kůrovci. Informoval o tom mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Ministerstvo podle něj nebude vlastníkům ukládat konkrétní formu asanace. Ekologové z Hnutí Duha v pondělí varovali před plošným užíváním chemie proti kůrovci, které by podle nich zlikvidovalo i další druhy hmyzu.

O problému ekologové informovali před sněmovním projednáváním zákona, který zavádí tzv. rajonizaci ČR. Sněmovna by měla zákon schválit v prvním čtení. Zákon dělí stát na území, v části nebudou muset vlastníci lesa těžit napadané dřevo, a uvolní se tak kapacity těžby do území, kde je ještě možné včasným zásahem les zachránit.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) by podle hnutí měl zaručit, že se chemie nebude v lesích používat plošně. "Ministerstvo v rámci připravovaných opatření, ať v návaznosti na rajonizaci, nebo jakýchkoli jiných v budoucnu, neuvažuje o tom, že by rozhodnutím nařídilo plošnou aplikaci přípravků na ochranu lesa," uvedl Bílý. Podle něj je cílem ministerstva metodická práce s vlastníky lesů, aby se zajistilo co nejšetrnější používání pesticidů.

Hrozící zkáza

Pro chemický postřik lesů se podle hnutí nejčastěji používá neurotoxin cypermethrin. Látka bezprostředně zabíjí živé tvory ve vodě a je vysoce toxická pro hmyz včetně včel, ale i nenarozené děti. Podle hnutí postřik nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, což by zasáhlo i druhy, které kůrovce požírají.

Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, v minulém týdnu uvedli, že škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout pět set miliard korun, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu. Dále uvedli, že letos by potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim slibuje zlomek, lesy pak nepůjdou uchovat, varují.