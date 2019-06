O potravinovém odpadu: Jsme na dobré cestě v boji proti plýtvání potravinami

Společnost Tesco uspořádala se svými partnery již 4. ročník středoevropské konference o potravinovém odpadu. Letos se konala v Praze. Symbolicky připadla na Mezinárodní den životního prostředí, který se ve čtvrtek slaví. Akce, na které se sešli zástupci podnikatelských a vládních institucí a nevládních organizací z celé střední Evropy, hledala řešení na snižování množství potravinového a obalového odpadu.

Během konference se zástupci různých průmyslových odvětví a organizací pokusili identifikovat zdroje potravinového a obalového odpadu a vytvořit společnou vizi budoucnosti. Všichni se shodli na tom, že zásadní pro snížení množství potravinového a plastového odpadu v regionu střední Evropy je spolupráce dodavatelů a maloobchodníků. Ti by společně měli přinášet řešení, které budou podněcovat i zákazníky k odpovědnému jednání.

První etapou snižování potravinového a plastového odpadu ve firmách je vždy měření a stanovení cílů. Pravidelně zveřejňované údaje o potravinovém odpadu společnosti Tesco dokazují, že jde o to správný přístup.

"Transparentnost a měření jsou nezbytné pro identifikaci problémových míst a pro řešení příčin plýtvání potravinami. Pomáhá to každému pochopit, kolik, kde a proč se plýtvá jídlem," řekl Matt Simister, generální ředitel Tesco ve střední Evropě.

Tesco si to uvědomuje, a proto v roce 2017 začalo transparentně měřit svůj potravinový odpad. Díky pravidelnému měření může Tesco v ČR hrdě říci, že již dosáhlo cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3*, tedy snížit do roku 2030. Od roku 2016/17 se firmě podařilo snížit plýtvání potravinami ve vlastních provozech o úžasných 55 % a darovat 2 052 tun neprodaných potravin lidem v nouzi.

"Plýtvání potravinami je příliš velké téma pro každou společnost, která by se jím musela zabývat sama. Vyzýváme proto každou další potravinářskou společnost, aby se do roku 2030 zavázala snížit na polovinu celosvětový objem potravinového odpadu a zveřejnit data o svém potravinovém odpadu," dodává Matt Simister

Úsilí snížit potravinový odpad na polovinu je dobré nejen pro samotné podnikání nebo charitativní účely, ale má hlubší význam, a to hlavně v globálním kontextu. Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství odhaduje, že přibližně třetina všech vyprodukovaných potravin na světě se nespotřebuje a vyhodí. Z ekologického hlediska způsobuje tento potravinový odpad přibližně 8 % všech emisí skleníkových plynů. Pokud by bylo celkové množství vyplýtvaných potravin bráno jako samostatná země, byla by třetím největším producentem skleníkových plynů po Číně a USA. Ve skutečnosti potravinový odpad produkuje více než čtyřnásobek ročních emisí skleníkových plynů připadající na letecký průmysl.

"V roce 2050 by mělo být na planetě 10 miliard lidí, s tím souvisí nárůst potravinové produkce o 50 % a třetina z nich se stále vyplýtvá. Prognózy říkají, že v roce 2050 bude 50 % obhospodařované půdy degradováno následkem plýtvání potravinami. 42 % vyhozených potravin je z domácností, retail tvoří 5 %. Odhad je, že každý jednotlivec vyhodí ročně 83 kg potravin," doplňuje Vladislav Smrž, náměstek Ministerstva životního prostředí.